Maltempo Piemonte: nevicata storica sulle Alpi, allagamenti in pianura. Ed è allerta per domani | FOTO e VIDEO

Il Piemonte è nella morsa del maltempo, colpito da piogge torrenziali a valle e neve eccezionale in quota. si tratta di una nevicata storica per la regione, con accumuli importanti. A Bielmonte, nel Biellese, sono caduti 65cm di fresca: con la neve già presente, si supera abbondantemente il metro al suolo. Stessa cosa sull’Alpe di Mera, nel Vercellese: anche qui si supera il metro di neve al suolo. “Sulle Alpi si superano ormai diffusamente i 50 centimetri sopra i 1.500 metri di quota, con picchi anche superiori agli 80-90 sulle Alpi Pennine, ad ora le aree maggiormente interessate dall’effetto di sbarramento orografico favorito dalle correnti meridionali in quota”, segnala il meteorologo Andrea Vuolo. Prato Nevoso registra 80cm e sarà una delle località più colpite dalle precipitazioni che continueranno nelle prossime ore: domani pomeriggio potrebbe superare i 150-160cm di neve!

Andrea Vuolo segnala anche “gli oltre 30-35cm di neve fresca caduti sui comuni più elevati delle alte Langhe, come rilevato dal nivometro di Arpa nel piccolo comune di Feisoglio (CN) con ben 31cm a 770 metri di quota”.

Tanta neve a Bielmonte, in provincia di Biella

Neve forte a 6-700 metri nel Ponzonese (Alessandria)

Piogge torrenziali e allagamenti nell’Alessandrino

Se in montagna cade tanta neve, le località a valle fanno i conti con le piogge torrenziali. Il settore più colpito dalle piogge è l’Alessandrino, dove si registrano picchi di circa 80mm nelle ultime 24 ore. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 80mm a Bosio, 73mm a Fraconalto, 67mm a Ovada, 64mm a Basaluzzo, 61mm a Novi Ligure, 54mm a Masio.

A causa delle forti piogge che insistono sul territorio da ieri, disagi e criticità si registrano sulle strade della provincia di Alessandria. La Protezione Civile segue l’evolversi della situazione, segnalando allagamenti tra Monferrato e Valenzano, Tortonese, Acquese e Novese. Molte le strade allagate, in particolare la provinciale 154 tra Bosco Marengo e Novi Ligure, alcuni tratti della statale 334 nel comune di Melazzo e la provinciale 120 nel comune di Sarezzano. Ad Acqui Terme, a causa della caduta di una pianta, la Protezione Civile segnala la chiusura della strada comunale dei Botti dal civico 51 fino all’altezza dell’incrocio con la strada Bossalesio. Allagamenti anche lungo la SP78 (Valenza – Rivellino) in località Mugarone di Bassignana e lungo la SP185 tra Portanova di Casalcermelli e Alessandria.

Problemi anche con tracimazioni di fango, deterioramento del manto stradale, piccole frane e caduta piante. Sono monitorati i guadi, in particolare quelli del Gaviese e di tutta la Val Lemme, al confine con la Liguria. La Protezione Civile di Alessandria segnala tracimazioni di acqua e fango sulla SP31 a San Germano e la chiusura della SP154 Bosco Marengo – Novi Ligure per deterioramento e allagamento del manto stradale. Allagamenti anche sulla SP98 Pontecurone – Viguzzolo. A Terzo si segnala chiusura strada Regionale Valle a causa di una frana.

Il clou del maltempo nelle prossime ore

Ma il clou del maltempo deve ancora arrivare in Piemonte. Tra stasera e domani mattina, sono attesi i fenomeni più intensi ed estremi che manderanno tutta la regione sott’acqua, scaricando, inoltre, più di 1 metro di neve fresca in quota, dopo quella già caduta abbondante da ieri.

