Maltempo Piemonte, migliora la situazione nell’Alessandrino ma resta il rischio frane

MeteoWeb

La fase di marcato maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria nei giorni scorsi è terminata durante la notte. Tuttavia, persistono condizioni instabili con sporadici rovesci che continueranno fino a domani. Secondo quanto riferito dalla protezione civile, le precipitazioni, per la loro intensità e la loro diffusione sul territorio, hanno assunto un carattere più tipico di un’atmosfera autunnale piuttosto che invernale. Queste piogge hanno saturato in modo significativo i terreni, rendendoli più suscettibili al ruscellamento delle acque superficiali, che hanno gonfiato rivi, rogge, canali e fossati.

A causa di una quota neve relativamente bassa, che ha provocato nevicate fino alle quote collinari lungo l’arco alpino, i fiumi e i torrenti hanno registrato solo lievi aumenti del livello dell’acqua, rimanendo comunque al di sotto dei livelli di allarme. È previsto un graduale calo dei livelli nei prossimi ore.

La protezione civile raccomanda prudenza negli spostamenti, poiché potrebbero ancora persistere strade allagate e tratti resi scivolosi da sedimenti di fango. Nelle aree collinari e appenniniche, è necessario prestare particolare attenzione a possibili frane che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.