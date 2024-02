Maltempo Sicilia, incidente con 5 feriti sulla Siracusa-Catania

MeteoWeb

Durante il forte maltempo che da ieri colpisce la Sicilia, sull’autostrada Siracusa-Catania nella notte si è verificato un incidente che ha provocato 5 feriti, di cui uno grave. Per cause che sono al vaglio della Polizia stradale della sezione di Lentini, si sono scontrate una Fiat Panda, una Peugeot 208, una BMW ed una Saab. Ad avere la peggio, il conducente della Fiat, 27 anni, che, trasportato in ospedale, si trova in prognosi riservata, mentre le altre 4 persone hanno rimediato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il traffico, in direzione di Catania, si è bloccato, in attesa della conclusione dell’intervento dei soccorsi e dei rilievi della Polizia stradale, che hanno sentiti alcuni testimoni per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

