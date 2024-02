Allerta Meteo, il Ciclone sullo Jonio alimenta forte maltempo al Sud. Al Nord/Ovest arriva la neve

MeteoWeb

E’ una domenica di maltempo al Sud Italia: forti piogge stanno colpendo Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia. Sono già caduti 62mm di pioggia a Milazzo, 57mm a Capo d’Orlando, 41mm a Palmi: la zona più colpita è esattamente come previsto nei bollettini dei giorni scorsi quella del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, ma il grosso del maltempo deve ancora arrivare e si scatenerà nelle prossime ore.

L’ultima mappa satellitare aggiornata evidenzia la risalita di grossi fenomeni temporaleschi dal mar Jonio verso Puglia, Basilicata e Calabria. Successivamente la rotazione del ciclone sul basso Jonio attiverà forti correnti di maestrale che nel pomeriggio-sera determineranno la formazione di piogge torrenziali tra reggino e messinese, nel basso Tirreno già colpito dai nubifragi delle ultime ore:

Da segnalare il bel tempo sul Centro/Nord, dove ieri pomeriggio in pianura Padana ci sono stati i primi temporali e addirittura le prime grandinate eccezionalmente precoci, in Piemonte e – in modo eclatante – a Verona, come se fossimo addirittura in estate, con tuoni fortissimi, grandine grossa, persino un tornado e blackout elettrici a causa delle tempeste di fulmini.

Sempre al Nord da stasera inizierà una nuova forte ondata di maltempo che provocherà abbondanti precipitazioni al Nord/Ovest, stavolta nevose fino a bassa quota in Piemonte, Lombardia e Liguria dove il maltempo persisterà per tutta la giornata di domani, lunedì 26 febbraio.

