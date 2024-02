Maltempo, forti temporali al Nord: raro tornado di febbraio in Pianura Padana, tanta grandine in Lombardia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Italia è nella morsa del maltempo in questo ultimo weekend di febbraio. In attesa della forte ondata di maltempo prevista domani al Sud, con allerta arancione della Protezione Civile in una regione, anche oggi non sono mancati temporali intensi che hanno prodotto grandine e persino un tornado al Nord. In particolare, un vortice ha toccato brevemente terra a Carpi, in provincia di Modena, senza provocare danni. Secondo l’archivio di “Tornado in Italia”, iniziato nel 2014, “è la prima volta in almeno 10 anni che si registra una tromba d’aria in Pianura Padana a febbraio”, viene segnalato su Facebook.

Ma non è tutto, perché i temporali che hanno colpito la Lombardia hanno provocato grandine nelle province di Como e Monza-Brianza. Gli accumuli sono stati anche significativi, con strade, tetti e giardini, ricoperti di bianco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Tra Cantù e Mariano Comense, nel Comasco, in mezz’ora sono caduti circa 10cm di grandine nel pomeriggio. A Misinto (Monza-Brianza), la grandine ha raggiunto dimensioni considerevoli.

Tornado a Carpi, nel Modenese

Le immagini del tornado formatosi a Carpi

La grandine ha provocato disagi anche nel Ponente Ligure, soprattutto sulla zona del comprensorio sanremese, in provincia di Imperia. I Vigili del Fuoco di Imperia sono stati allertati per tre auto in difficoltà sulle alture di San Romolo, nell’immediato entroterra. Sull’Autofiori, invece, sono stati mobilitati a scopo precauzionale i mezzi spargisale nel tratto compreso tra Sanremo e Taggia, con un occhio particolare al viadotto San Francesco. Nel resto del tracciato, secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dell’A10, non risultano problemi.

