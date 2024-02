Maltempo Sicilia, raffiche di 90km/h nel Palermitano: alberi abbattuti e tetti divelti

MeteoWeb

Il maltempo ha raggiunto anche la Sicilia. Le piogge per oggi sono limitate mentre è il vento a provocare i disagi maggiori. Forti raffiche di vento hanno interessato gran parte della provincia di Palermo: raggiunti i 93km/h nel capoluogo, 90km/h a Bagheria, 87km/h a Termini Imerese, 77km/h a Carini. Squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nella rimozione di alberi abbattuti e nella messa in sicurezza di strutture pericolanti e tetti divelti. Effettuati finora oltre 30 interventi: la situazione è sotto controllo.

