Maltempo Spagna: allerta per la piena dell’Ebro a Saragozza e in altre zone

Come l’Italia, anche la Spagna è alle prese con una forte ondata di maltempo che sta provocando allagamenti. Anche nel Paese iberico, in particolare nei settori del nord e nord-est, gli occhi sono puntati sui fiumi. Per il maltempo, si registrano già diversi problemi, come allagamenti e interruzioni stradali, in aree quali la Navarra o la provincia basca di Álava. A preoccupare ora è il fiume Ebro, la cui piena ha fatto scattare allerte in diversi punti del suo corso verso la costa mediterranea. A Saragozza, città da oltre 680.000 abitanti, il momento cruciale della piena è previsto per venerdì pomeriggio, scrive l’agenzia di stampa Efe.

Più volte, negli anni passati, situazioni di questo tipo hanno provocato dannose alluvioni. Le autorità locali sono riunite per studiare il da farsi.

