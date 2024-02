Maltempo, in Trentino Alto Adige è tornata la neve

MeteoWeb

In Trentino Alto Adige, dopo le alte temperature dei giorni scorsi (soprattutto in Val Venosta), questa mattina si è assistito a un ritorno della neve. Questo cambiamento improvviso ha portato a precipitazioni nevose nelle 2 province più settentrionali d’Italia, con il limite delle nevicate situato sopra i 1.500 metri di altitudine. Non sono stati segnalati problemi alla circolazione stradale fino a questo momento.

Nelle prossime ore è previsto che i fiocchi bianchi possano scendere anche a quote più basse, intorno ai 1.200 metri. Le temperature nelle valli non superano i +7/+8°C, mentre in quota si registrano temperature minime fino a -8°C, come ad esempio a 3.300 metri di altitudine sulla Cima Libera.

