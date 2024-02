Maltempo Veneto: evacuazioni in elicottero nel Vicentino, Padova attende la piena del Bacchiglione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’attenzione sul fiume Bacchiglione, che ha tenuto con il fiato sospeso la città di Vicenza nella notte, sfiorando i 5 metri e mezzo prima dell’apertura del bacino di laminazione di Caldogno (Vicenza) per poi calare gradualmente, si sta spostando ora verso la provincia di Padova, dove il fiume è diretto e dove la piena è attesa verso sera.

In provincia di Padova, la zona dei Colli Euganei è stata particolarmente colpita dalle precipitazioni intense, causando problemi di allagamento e di accesso alle strade. Tuttavia, grazie alla pronta risposta delle squadre di Protezione Civile, le situazioni critiche sono state gestite in modo tempestivo. La situazione si è ulteriormente complicata nel corso della giornata, soprattutto nelle zone di Montegrotto Terme, Abano Terme e Battaglia Terme, dove le abbondanti piogge hanno provocato disagi più significativi. Il consorzio locale ha immediatamente attivato le operazioni di pompaggio per alleviare la pressione sulle reti idrauliche, mantenendo un costante monitoraggio della situazione. Tra le zone più colpite nelle ultime ore anche Vo Euganeo e Lozzo Atestino.

È comunicazione recente che un ponte sul Bisatto a Vo, un ponte a Borgo Frassine sul Frassine Montagnana e tre ponti sul Bacchiglione nei comuni di Veggiano e Saccolongo sono stati chiusi dal Genio civile.

Alle 14.20, la Provincia di Vicenza ha reso noto che ha proceduto alla chiusura della strada provinciale 21 “Grimana”, tra Montegalda e Montegaldella, due paesi ai confini con il Padovano, dopo che l’acqua del Bacchiglione è tracimata e ha invaso la carreggiata, impedendo la circolazione viaria.

Maltempo Veneto: allagamenti e piccoli smottamenti nel Vicentino

Allagamenti a sfioro e piccoli smottamenti stanno creando disagi lungo le strade provinciali del Vicentino. I tecnici e gli operatori di Viabilità sono al lavoro per garantire la percorribilità della rete stradale, con la raccomandazione di prestare massima prudenza e ridurre la velocità. Rimangono chiuse alcune strade provinciali a causa della neve: strada provinciale 64 dei Fiorentini, dopo Tonezza del Cimone (in alternativa è percorribile la strada provinciale 136 della Vena); strada provinciale 99 Campogrosso a Recoaro Terme, nel tratto che conduce al rifugio Campogrosso; strada provinciale 148 Cadorna, chiusa nel tratto da Forcelletto (Cismon del Grappa) al bivio che porta all’ossario del Grappa.

È critica la situazione della rotatoria sotto il viadotto della bretella dell’Albera, dove ci sono 20/25cm d’acqua. I veicoli procedono a passo lento ma per ora l’arteria rimane aperta. Tanti gli allagamenti a sfioro, in particolare le situazioni più critiche sono lungo la strada provinciale 3 Colognese a Pojana e lungo la SP 36 a Gambugliano. La SP 7 Liona ad Agugliaro è chiusa nel tratto al confine con Padova, visto che a Vò Vecchio (PD) la strada è stata chiusa per rischio esondazione del canale del Bisatto. Numerosi anche gli smottamenti con detriti in strada: anche in questo caso tecnici al lavoro, ma strade percorribili. In particolare l’attenzione è alta sulla SP Fratellanza a Bassano del Grappa.

Nel pomeriggio, Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, si è recato nella zona industriale, fortemente colpita dal maltempo di queste ore, per fare un sopralluogo assieme ai tecnici comunali e di Amcps. “La roggia Dioma – ha dichiarato Possamai – nelle scorse ore ci ha preoccupato in modo significativo, tanto che nel primo pomeriggio abbiamo indicato in via precauzionale di spostare i veicoli dalle strade e dai piazzali non sopraelevati dell’area. Ora la situazione della roggia è sotto controllo – ha aggiunto -, anche grazie all’idrovora della Protezione Civile degli Alpini che ha aiutato a salvaguardare le attività produttive, lavorando incessantemente da ieri sera. Quando l’emergenza sarà passata, faremo un’analisi approfondita del fenomeno relativamente nuovo per la zona industriale”, ha concluso.

Al momento ci sono 78 Coc aperti. L’ufficio provinciale di Protezione Civile e quello della Regione Veneto stanno coordinando i volontari di Protezione Civile in modo da impiegarli laddove c’è maggiore necessità, rispondendo alle esigenze che arrivano dal territorio. Al momento le situazioni più critiche riguardano Vicenza e Montegalda.

Maltempo a Vicenza, le immagini della città dell'alto

Evacuate 17 persone bloccate

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha colpito Vicenza, la provincia e la regione. Eseguiti alle 15.30 oltre 80 operazioni di soccorso, tra cui l’evacuazione di 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello nella zona del bacino di laminazione, che sono stati evacuati con l’elicottero Drago 154 e un gommone.

Evacuati con un gommone dalle squadre Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco anche 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Marosticana per l’innalzamento dell’acqua avvenuta dopo l’inizio dell’orario di lavoro. Al momento 13 squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in operazioni soprattutto di prosciugamento di zone allagate, cantine, garage e taverne. In attesa ancora 80 interventi. Da ieri sono stati portati a termine dalle squadre 147 operazioni di soccorso.

Maltempo Vicenza, persone evacuate in elicottero

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.