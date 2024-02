Il maltempo assedia Vicenza: 1 milione e 600mila metri cubi d’acqua nei bacini di laminazione, allagato lo stadio

MeteoWeb

Emergenza maltempo a Vicenza: oltre 1 milione e 600 mila metri cubi d’acqua sono stati raccolti dai bacini di laminazione contenendo la piena del Bacchiglione. Resta critica la situazione del Retrone e della Dioma. “Per tutta la notte – ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai – il Coc ha monitorato la situazione e disposto interventi sulla base delle segnalazioni registrate dalla centrale operativa della polizia locale e dalla protezione civile. Le piogge persistenti che hanno incessantemente interessato non solo la montagna, ma anche la pianura, dove in due giorni è caduta la quota record di 150 millimetri d’acqua, hanno messo ulteriormente in difficoltà soprattutto la zona del Retrone, il cui livello ha raggiunto quota 3.83“. “Raccomando ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti per non interferire con le operazioni di soccorso e di protezione civile,” ha aggiunto. “È necessario evitare scantinati e sottopassi. Ringrazio la Regione e tutte le persone impegnate ormai da ore nell’emergenza. Chi ha bisogno di sacchi di sabbia in zona Retrone può trovarli nei punti di raccolta continuamente alimentati in viale Fusinato, piazza Matteotti e contra’ Santi Apostoli“.

Diffusi allagamenti stanno in questi momenti interessando diverse zone della città di Vicenza: segnalato anche l’allagamento dello stadio Menti, che, però, non è stato causato dall’esondazione di fiumi ma dalle piogge rilevanti che hanno messo in crisi la rete fognaria della zona, secondo quanto ha sottolineato l’assessore regionale veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, facendo il punto sul maltempo in Veneto. “Lo stadio – ha spiegato Bottacin – si trova alla sinistra orografica del Bacchiglione, che non è esondato. A Vicenza il problema è venuto dal Retrone, un corso breve che immette nel Bacchiglione. Lì sono piovuti 150 millimetri, che hanno fatto crescere il corso d’acqua ieri sera, finché ha tracimato nel parco Retrone come in una vasca di laminazione ‘naturale’ e ha allagato alcuni condomini. Ora però sta cominciando a calare“.

