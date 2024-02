Maltempo Veneto, notte con il fiato sospeso a Vicenza: preoccupano i fiumi

MeteoWeb

Notte di apprensione a Vicenza per il maltempo che sta colpendo incessantemente il Veneto. Il Centro operativo comunale (Coc) di Vicenza resterà attivo tutta la notte per gestire i rischi legati alle ondate di piena. Le previsioni del meteo indicano che si attende una ripresa importante delle precipitazioni intorno alle due della notte. Tra le 2 e le 5, è prevista pioggia soprattutto nella zona montana, fenomeno che andrà rapidamente ad incrementare la portata del fiume Bacchiglione nella prima mattinata di domani.

“C’è grande attenzione per il Bacchiglione domani – ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai – sul quale però ci sono due bacini di laminazione che ci fanno confidare in una gestione efficiente delle piene”. La situazione è oggetto di monitoraggio del genio civile rispetto all’eventuale apertura del bacino di Caldogno e di viale Diaz.

Il punto sul maltempo a Vicenza

Il Coc, riunito alle 18.30 nella sede del Comando della Polizia locale, ha fatto il punto sulla situazione maltempo a Vicenza. Continua a preoccupare il Retrone che causa allagamenti di strade, interrati e garage, anche se il livello del fiume, che ha raggiunto quota 3.20, sta crescendo con minor intensità, comunicano dal Comune di Vicenza.

Sul fronte delle emergenze in corso, in via dell’Edilizia, allagata da alcune ore, è intervenuta l’idrovora della protezione civile dell’associazione nazionale alpini. Per nuovi allagamenti è stata chiusa alla circolazione stradale viale Trissino in zona Stadio, così come strada Porciglia, che vanno ad aggiungersi alle vie già chiuse in precedenza. L’impianto di sollevamento della roggia Seriola, a cura del genio civile, consente di mantenerne controllato il livello del fiume. Anche l’idrovora fissa installata da Viacqua nel Bacchiglione in Largo Goethe lavora a pieno regime. Nuovi sacchi di sabbia sono stati riposizionati anche in queste ore nei tre punti di distribuzione previsti per far fronte alle criticità del Retrone: viale Fusinato, piazzetta Santi Apostoli e piazza Matteotti.

Il Comune di Vicenza ha anche deciso di chiudere le scuole e alcune aree pubbliche nella giornata di domani, per non intralciare la circolazione di eventuali mezzi di soccorso che dovessero rendersi necessari.

Il Coc ha disposto turni di monitoraggio e squadre attive sul territorio per tutta la notte e per domani. Per eventuali emergenze di questa notte, i cittadini possono chiamare il numero verde 800127812 o il numero 0444 545311 della centrale operativa della Polizia locale. Il Coc si riunirà nuovamente in forma plenaria domani mattina alle 7.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.