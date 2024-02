Maltempo Veneto, piogge record a Vicenza: 350 edifici e 2.700 persone coinvolte nel Vicentino

MeteoWeb

Secondo una prima stima realizzata anche grazie al sorvolo delle zone allagate con l’elicottero messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, il maltempo nel Vicentino ha coinvolto circa 350 edifici e 2700 persone appartenenti a 1300 nuclei familiari. “Anche questa mattina sono stato in sopralluogo nelle zone allagate – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – dove ho incontrato persone che hanno subito danni molto seri. Siamo al loro fianco negli interventi di smaltimento e pulizia dei locali grazie all’attività della Protezione Civile e li supporteremo nell’iter per i ristori che ci auguriamo vengano concessi dopo la richiesta dello stato di crisi del Presidente della Regione Luca Zaia”.

Si punta al rapido ritorno alla normalità per i cittadini e le attività colpite dagli allagamenti, con l’indicazione di fotografare i beni danneggiati prima di smaltirli e di tenere ricevute e scontrini delle spese sostenute, in modo da conservarne traccia in attesa di avere indicazioni circa l’iter per la richiesta di ristoro dalla Regione del Veneto. Al lavoro, con la Protezione Civile, anche oggi si sono presentati molti volontari tra cui alcune classi di studenti della scuola Patronato Leone XIII.

160mm di pioggia a Vicenza

La pioggia di questi giorni è stata eccezionale e concentrata in pianura. In tre giorni, dal 26 al 28 febbraio, a Vicenza sono caduti 160 millimetri di pioggia, di cui 138 in 30 ore. Nelle sole prime 5 ore di ieri mattina ne sono caduti ben 38, a fronte di una previsione che non era così impegnativa. Un simile quantitativo giornaliero a Vicenza non si misurava dal 16 maggio 2013.

Anche l’analisi della pioggia scesa in tutto il mese di febbraio è indicativa: con 300mm quello di quest’anno è il più piovoso da quando ci sono dati disponibili, cioè dal 1919. E gli altri picchi si sono verificati nell’ultimo decennio, ovvero nel 2014 con 277mm e nel 2016 con 271mm.

Vicenza si prepara al maltempo del weekend

Nel frattempo, in vista di un nuovo peggioramento del tempo previsto per domani e per il weekend, anche se con quantitativi di pioggia decisamente più contenuti, nella sede di Amcps e della Protezione Civile comunale si sta ripristinando la scorta dei sacchi di sabbia. Durante l’emergenza ne sono stati distribuiti circa 12mila, soprattutto nelle zone interessate dal rischio di esondazione del Retrone e dove i cittadini ne hanno fatto richiesta.

