Maltempo Veneto, Vicenza riparte dopo l’emergenza: chiuse alcune strade

Dopo l’emergenza causata dal maltempo, con i livelli dei fiumi Retrone e Bacchiglione in fase di diminuzione, a Vicenza attualmente rimangono chiuse solo alcune strade: strada della Porciglia, strada della Ca’ Perse e strada Ponti di Debba. Durante la notte, sono state riaperte al transito viale dello Stadio, viale Trissino, via Bassano, viale Sant’Agostino, le strade della zona industriale e altre vie che sono state gradualmente ripulite. Anche la tangenziale è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, come comunicato dal Comune di Vicenza.

Considerando le previsioni di miglioramento delle condizioni meteorologiche e gli ispezioni effettuate in città, il Centro Operativo Comunale aveva già deciso ieri di riaprire oggi le scuole di ogni ordine e grado, le palestre, gli impianti sportivi, i centri diurni socio-sanitari e i centri di aggregazione sociale nel territorio comunale. Anche il mercato cittadino riprenderà regolarmente. Inoltre, oggi inizieranno gli interventi di svuotamento degli interrati, soprattutto nella zona dello Stadio, curati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco.

“Il peggio è alle spalle. Nessuno sarà lasciato solo“, aveva dichiarato il sindaco Giacomo Possamai già ieri sera, assicurando l’impegno delle autorità locali nel supporto e nell’assistenza alla popolazione.

