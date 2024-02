Maltempo Veneto, Zaia fa il punto della situazione: “i fiumi si alzano, possibile esondazione del Bisatto”

MeteoWeb

“I dati sulla piovosità di questi giorni sono particolarmente elevati tanto da essere paragonabili a quelli dell’alluvione del 2010 e di Vaia (oltre 150mm su molte zone del Vicentino, 200-230mm nel Recoarese e nel Monte Grappa, 246mm a Seren)”. È quando scrive sui social il Presidente del Veneto Luca Zaia in merito alla forte ondata di maltempo che sta colpendo la regione. “In queste ore abbiamo aperto i bacini di laminazione di Montebello (ha invasato 3,5 milioni di metri cubi di acqua, Caldogno (a presidio di Vicenza), dell’Orolo (invasati oltre 600mila metri cuci di acqua); le traverse del Bacino di Trissino hanno mitigato la piena dell’Agno; il bacino di San Bonifacio ha abbassato il livello del Tramigna a Soave; il bacino di San Vito (VR) è rimasto aperto poco più di un’ora”, ha spiegato ancora Zaia.

“A Vicenza stiamo attendendo la fine dell’esondazione del Retrone (che ha quasi raggiunto il colmo) per poi procedere allo svuotamento delle cantine e degli interrati. Ci sono stati innalzamenti del Chiampo e dell’Agno, dell’Alpone, del Guà e dello stesso Bacchiglione che però sono stati controllati attivando tutti i bacini di laminazione. Nel Padovano, c’è allarme per la possibile esondazione del Bisatto”, ha aggiunto ancora il Presidente veneto.

