Mare mosso, disagi nel Golfo di Napoli

Persistono le difficoltà nei trasporti nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteo, nonostante il ritorno del sole. Il vento e il mare agitato continuano a causare problemi. Sin dalle prime ore di oggi, i collegamenti marittimi per le isole di Ischia, Capri e Procida sono stati compromessi a causa del mare mosso, portando alla cancellazione di numerose corse. I mezzi veloci sono stati particolarmente colpiti, con la quasi totalità delle corse per Ischia e Procida cancellate, sebbene gli aliscafi per Capri, dopo una breve interruzione, ora stiano viaggiando regolarmente. Alcuni collegamenti operati con le navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida risultano anche essere stati soppressi.

