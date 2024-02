Medicane ed eventi estremi, i modelli meteo cambiano con il clima

MeteoWeb

Con il cambiamento climatico in atto, è sempre più importante riuscire a prevedere gli eventi meteo estremi che possono abbattersi sull’Italia, di cui fanno parte i Medicane, ossia gli uragani che si formano nel Mediterraneo dalla grande potenza distruttiva. Per questo i meteorologi sono costretti ad aggiornare i modelli per le previsioni, osserva Dino Zardi, docente di Fisica dell’atmosfera all’Università di Trento, riferendosi a uno dei temi principali del convegno dell’Associazione italiana di scienze dell’atmosfera e meteorologia (Aisam) che si apre oggi a Lecce, presso l’Università del Salento. “Emerge la necessità di integrare tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, da quelle che arrivano dalle stazioni di superficie a quelle dei satelliti. Lavoriamo all’insegna della massima sinergia delle osservazioni e a nuovi modelli meteorologici”, aggiunge l’esperto, che fino a pochi giorni fa è stato il presidente dell’Aisam, che ha passato il testimone a Sergio Pisani, ex previsore meteo dell’Aeronautica Militare.

“Gli eventi meteorologici estremi sono fra i temi di punta di cui discuteremo”, dice Piera Ielpo, dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e fra gli organizzatori del convegno, in programma fino all’8 febbraio. Una delle scommesse, osserva Zardi, è “tenere sotto osservazione il fenomeno dei Medicane perché al momento non abbiamo elementi per sapere se diventeranno più frequenti, ma è importante avere elementi per riuscire a prevederli in modo più preciso”.

