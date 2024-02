Meteo e clima: in Sicilia gennaio 5° mese consecutivo con marcata anomalia termica positiva | DATI

MeteoWeb

“Il 2024 è iniziato in Sicilia con temperature di nuovo superiori alla norma. Il decorso termico è stato caratterizzato da prolungati periodi con temperature massime nettamente più elevate della norma grazie al soleggiamento associato alle fasi di alta pressione, accompagnate da escursioni termiche molto pronunciate, con temperature minime quindi per lo più vicine alla norma, se si eccettua l’ondata di caldo a metà del mese che ha visto anomalie positive generalizzate. Solo la fase perturbata tra il giorno 6 e il giorno 13 è stata caratterizzata da temperature vicine alla norma, con escursioni termiche molto limitate“: è quanto affermano i tecnici del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) in merito alle temperature di gennaio 2024. “Le due fasi caratterizzate da avvezione fredda, nell’ultima decade del mese, sono avvenute in un quadro dove gli innalzamenti termici diurni hanno attenuato l’impatto del calo termico notturno, che ha dato origine a gelate radiative di limitata entità“.

Il massimo valore mensile sulla rete SIAS di 25,3°C “è stato registrato dalla stazione Siracusa il giorno 18, mentre il minimo valore di -7,6°C è stato registrato dalla stazione Cesarò Monte Soro (ME) il giorno 14. La media regionale mensile di gennaio 2023, stimata in 10,2°C, si situa di solo 0,2°C al di sotto del valore massimo risalente al 2007 della serie SIAS 2003-2023, anche se localmente diverse stazioni hanno registrato il valore medio mensile più elevato della serie, come ad esempio la stazione di Palermo, che con 13,5°C ha superato di 0,1°C il massimo precedente del 2016. Se si esclude la stazione Pantelleria (media di 13,8 °C), Palermo risulta anche la stazione con la media di gennaio più alta di tutta la regione“.

