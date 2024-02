Meteo Piemonte, lo spettacolo della neve sulle Alpi | FOTO e DATI

MeteoWeb

E’ tornata la neve sulle Alpi in Piemonte dopo l’ondata di maltempo che si sta concludendo in queste ore: ampie schiarite tra le nubi residue di questa domenica di Carnevale, dopo due giorni di maltempo in cui la neve è caduta copiosa sui rilievi seppur soltanto a quote medio/alte. Tanto quanto basta, in ogni caso, per rendere tipicamente invernale il panorama della Regione con le Alpi imbiancate copiosamente.

Adesso la temperatura è già tornata un po’ ovunque sui +10°C in città e in pianura, ma lo spettacolo delle immagini che arrivano dalle località di montagna (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo) è emblematico.

Ecco gli accumuli nivometrici registrati questa mattina sulle Alpi piemontesi:

154cm ai 2.078 metri del Rifugio Zamboni (Macugnaga)

ai del (Macugnaga) 117cm ai 1.860 metri di Larecchio (Montecrestese)

ai di (Montecrestese) 114cm ai 2.820 metri del Passo del Moro (Macugnaga)

ai del (Macugnaga) 100cm ai 1.740 metri dell’ Alpe Veglia (Varzo)

ai dell’ (Varzo) 84cm ai 2.280 metri del Lago Pilone (Sauze D’Oulx)

ai del (Sauze D’Oulx) 83cm ai 2.304 metri del Lago Agnel (Ceresole Reale)

ai del (Ceresole Reale) 79cm ai 2.220 metri del Colle Bercia (Cesana Torinese)

ai del (Cesana Torinese) 76cm ai 2.045 metri di Bardonecchia Pranudin

ai di 73cm ai 2.087 metri di San Sicario (Cesana Torinese)

ai di (Cesana Torinese) 73cm ai 1.875 metri di Limone Pancani (Limone Piemonte)

ai di (Limone Piemonte) 72cm ai 2.685 metri del Colle dell’Agnello (Pontechianale)

ai del (Pontechianale) 64cm ai 2.480 metri di Sestriere Banchetta

ai di 62cm ai 1.634 metri dell’ Alpe Devero (Baceno)

ai dell’ (Baceno) 61cm ai 2.020 metri di Sestriere

ai di 59cm ai 2.305 metri del Colle Lombarda (Vinadio)

ai del (Vinadio) 59cm ai 2.294 metri del Colle Barant (Bobbio Pellice)

ai del (Bobbio Pellice) 53cm ai 1.625 metri di Palanfrè (Vernante)

ai di (Vernante) 49cm ai 1.967 metri di Grange Martina (Giaglione)

ai di (Giaglione) 46cm ai 2.132 metri del Pian delle Baracche (Sampeyre)

ai del (Sampeyre) 45cm ai 1.390 metri di Valdieri

ai di 42cm ai 2.150 metri di Clot della Soma (Pragelato)

ai di (Pragelato) 40cm ai 1.928 metri di Ormeia – Stanti

ai di 39cm ai 1.680 metri di Argentera

ai di 38cm ai 2.020 metri della Diga del Chiotas (Entracque)

ai della (Entracque) 36cm ai 1.515 metri di Camparient (Trivero)

ai di (Trivero) 32cm ai 1.755 metri di Castelmagno

ai di 30cm ai 1.760 metri del Rifugio Mondovì (Roccaforte Mondovì)

ai del (Roccaforte Mondovì) 26cm ai 2.150 metri di Pian Giasset (Crissolo)

ai di (Crissolo) 22cm ai 1.480 metri di Bielmonte (Piatto)

ai di (Piatto) 21cm ai 1.385 metri di Praly

ai di 18cm ai 1.525 metri di Pragelato

ai di 15cm ai 1.226 metri di Formazza

