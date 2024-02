Meteo, San Valentino e il ritorno dell’Anticiclone: un’altra settimana di caldo anomalo

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole oggi sul Nord e su buona parte del Centro Italia, con temperature in forte aumento su valori tipicamente primaverili: +20°C a Desenzano del Garda, +19°C a Firenze, Latina, Savona ed Empoli, +18°C a Pratica di Mare, San Donà di Piave, Palmanova e Codroipo, +17°C a Roma, Genova, Padova, Pisa, Udine, Vicenza, Treviso, Vercelli, Pordenone, Bibione, Jesolo, Grosseto, Monfalcone, Chivasso e Domodossola, +16°C a Milano, Torino, Verona, Trento, Novara, La Spezia, Bolzano, Varese, Biella, Asti, Alessandria e Sondrio.

Molte nubi, invece, al Sud con piogge sparse in modo particolare tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia dove le temperature sono ancora invernali e sui rilievi nevica, seppur soltanto in montagna.

Nel giorno di San Valentino, però, tornerà il bel tempo anche al Centro/Sud con temperature in rapido aumento: l’Anticiclone delle Azzorre, il vero grande innamorato dell’Italia in quest’inverno, tornerà ad occupare il Mediterraneo centrale proprio il 14 febbraio e persisterà per tutta la settimana, con temperature tipicamente primaverili: sarà un’altra fase della stagione con caldo anomalo, che durerà almeno fino al weekend.

La situazione potrebbe cambiare la prossima settimana, ma è prematuro farsi illusioni d’inverno: tante volte i modelli hanno prospettato scenari invernali per il medio-lungo termine, poi però capovolti dalla forza dell’Anticiclone. Nei prossimi aggiornamenti delle nostre previsioni meteo potremo entrare meglio nei dettagli dello scenario successivo al 18-19 febbraio. La neve, intanto, resta confinata oltre oceano con una grande tempesta che sta colpendo l’East Coast USA:

