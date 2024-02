Tempeste di neve nel Nord/Est degli USA, New York si veste di bianco | FOTO

MeteoWeb

Parti del Nord/Est degli USA sono state colpite nelle scorse ore da una tempesta di neve che ha costretto alla cancellazione di voli e alla chiusura delle scuole. Precisamente, più di 10mila voli sono stati cancellati fino a martedì mattina, soprattutto negli aeroporti dell’area di New York City e di Boston. È in corso la prima tempesta di neve importante a New York City da febbraio 2022. La città, che ha il sistema scolastico più grande della nazione, ha optato per la didattica a distanza e ha chiuso i suoi edifici oggi a causa della tempesta.

Il sindaco di New York Eric Adams ha detto ai newyorkesi di non sottovalutare la tempesta. “Lasciamo che Madre Natura faccia il suo corso“, ha affermato. “Dobbiamo mantenere le nostre strade sgombre, e speriamo che le persone usino i mezzi pubblici o, se possono rimanere a casa, per favore lo facciano“.

In Connecticut, il governatore Ned Lamont ha ordinato la chiusura di tutti gli edifici degli uffici dell’esecutivo al pubblico per il giorno. “Il momento della tempesta invernale è motivo di particolare preoccupazione, specialmente considerando che ci si aspetta che i tassi di nevicate siano intensi durante l’ora di punta del mattino e continueranno nel pomeriggio,” ha spiegato Lamont in una dichiarazione. Il Dipartimento dei Trasporti della Pennsylvania ha temporaneamente ridotto il limite di velocità su diverse autostrade a 45 miglia all’ora (72 km/h) nella regione centro-orientale dello Stato a causa della tempesta.

Alcune delle previsioni di accumulo di neve più elevate sono previste per i sobborghi settentrionali di New York City e il Sud/Ovest del Connecticut, secondo il National Weather Service. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 100 km/h al largo della costa del Massachusetts e 65 km/h nelle parti interne del Sud del New England.

Nel Sud, le allerte riguardano gran parte dell’Alabama e parti della Georgia centrale lunedì. Quasi 13 cm pioggia sono previsti in alcune parti della Georgia e dell’Alabama, ha avvertito il National Weather Service.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.