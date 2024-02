Meteo Trentino, “gennaio più caldo e piovoso della media”

MeteoWeb

Gennaio 2024 è risultato più caldo e più piovoso della media in Trentino. Le temperature, fatta eccezione per alcune giornate attorno al giorno 21, sono risultate sistematicamente sopra la media, rende noto Meteotrentino nella consueta analisi mensile. Le temperature medie del mese nelle varie stazioni analizzate non sono state però sufficientemente elevate da superare i massimi assoluti che, per la stazione di Trento Laste, risalgono al lontano 1974, viene evidenziato nell’analisi.

“Gennaio 2024 è stato caratterizzato da precipitazioni sopra la media e temperature sistematicamente sopra la media, fatta eccezione per alcuni giorni attorno al 21 gennaio. In particolare, il giorno 27 moderati venti di Foehn hanno determinato temperature massime particolarmente elevate in alcune stazioni a quote medio basse”, scrivono gli esperti di Meteotrentino.

Stazione di Trento Laste

“La temperatura media mensile di gennaio è stata di +3,8°C, superiore di ben 2,4°C alla media storica (+1,4°C): nella serie storica che parte dal 1921 (104 anni) tale valore è stato superato solo 9 volte. La temperatura massima del mese, pari a +16,1°C, è stata toccata il giorno 27 e risulta superiore di ben 5,1°C rispetto alla media delle massime, che è di +11,0°C, ma lontana dal record di +18,5°C del 2013; la temperatura di +16,1°C è il settimo valore più alto della serie storica. La minima assoluta del mese di -4,6°C è stata registrata il 21 gennaio e risulta superiore di 2,5°C rispetto alla media delle minime, che è di -7,1°C”, si legge nell’analisi.

“Nel mese di gennaio 2024, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 66,2mm: in media in gennaio il valore cumulato è pari a 43,4mm. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 6, a fronte di un valore medio di 4: negli ultimi 12 giorni non è stato registrato alcun evento piovoso”, scrivono gli esperti di Meteotrentino.

Altre stazioni meteo

Nelle stazioni analizzate di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo, “il mese di gennaio 2024 è risultato con precipitazioni e temperature medie superiori ai valori medi storici”, spiega Meteotrentino.

