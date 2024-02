Migliore amico a quattro zampe: grazie all’IA sarà possibile trovare quello “perfetto”

MeteoWeb

Un gruppo di ricerca multidisciplinare specializzato nel comportamento canino e nell’intelligenza artificiale ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che automatizza il processo ad alto rischio di valutazione delle personalità dei potenziali cani da lavoro. Sperano di aiutare le agenzie di addestramento dei cani a valutare in modo più rapido e accurato quali animali hanno maggiori probabilità di avere successo a lungo termine in carriere come aiutare le forze dell’ordine e assistere le persone con disabilità.

IA per predire la personalità dei cani

Gli scienziati, dell’Università di East London e dell’Università della Pennsylvania, hanno condotto la ricerca per conto del loro sponsor Dogvatar, una startup di tecnologia canina con sede a Miami, in Florida. Hanno annunciato i risultati dell’algoritmo del test della personalità del nostro migliore amico a quattro zampe nel loro articolo, “An Artificial Intelligence Approach To Predicting Personality Types In Dogs”, pubblicato su Scientific Reports.

Come funziona l’algoritmo

L’algoritmo IA si basa sui dati di quasi 8.000 risposte al questionario di ricerca e valutazione comportamentale canina (C-BARQ) ampiamente utilizzato per addestrarsi. Per oltre 20 anni, il sondaggio C-BARQ da 100 domande è stato lo standard di riferimento per la valutazione dei potenziali cani da lavoro.

“C-BARQ è molto efficace, ma molte delle sue domande sono anche soggettive“, ha affermato il co-investigatore principale James Serpell, professore emerito di etica e benessere degli animali presso la UPenn School of Veterinary Medicine. “Raggruppando i dati di migliaia di sondaggi, possiamo adattarci alle risposte marginali inerenti alle domande soggettive del sondaggio in categorie come la rivalità tra cani e la paura diretta da estranei”.

L’algoritmo sperimentale di intelligenza artificiale del gruppo di ricerca funziona in parte raggruppando le risposte alle domande C-BARQ in cinque categorie principali che alla fine modellano l’impronta digitale della personalità che un determinato cane riceve. Questi tipi di personalità sono stati identificati e descritti sulla base dell’analisi degli attributi più influenti in ciascuna delle cinque categorie e includono: “eccitabile/attaccato“, “ansioso/timoroso“, “distaccato/predatorio“, “reattivo/assertivo“, ” e “calmo/piacevole“. I dati che alimentano questi cluster finali includono attributi comportamentali come “eccitabile quando suona il campanello“, “aggressività verso cani sconosciuti che visitano la tua casa” e “insegue o inseguirebbe uccelli se ne avesse l’opportunità“.

Ad ogni attributo viene assegnato un valore di “importanza della caratteristica“, che è essenzialmente il peso che l’attributo riceve mentre l’algoritmo IA calcola il punteggio della personalità di un migliore amico a quattro zampe. “È piuttosto notevole: questi cluster sono molto significativi, molto coerenti“, ha detto Serpell.

Implicazioni dell’IA per i cani

Dogvatar e i ricercatori che collaborano intendono condurre ulteriori ricerche sulle potenziali applicazioni per il loro algoritmo di test della personalità dei cani.

“Questa è stata una svolta davvero entusiasmante per noi“, ha affermato Piya Pettigrew, CEO di Dogvatar, “Alpha Pack Leader”. “Questo algoritmo potrebbe migliorare notevolmente l’efficienza nel processo di addestramento e collocamento dei cani da lavoro e potrebbe aiutare a ridurre il numero di cani da compagnia riportati nei rifugi perché non compatibili. È una vittoria sia per i cani che per le persone che servono”.

