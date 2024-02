Milano sotto assedio: lotta contro lo smog, perché ci preoccupa così tanto? È letale

MeteoWeb

Nella frenesia metropolitana di Milano, un nemico invisibile stringe il suo pugno intorno alla città: lo smog. Gli ultimi rilevamenti effettuati da Arpa Lombardia dipingono un quadro allarmante, confermando che tutte le centraline della città hanno registrato livelli stratosferici di particolato fine. Il consigliere comunale di Europa Verde, Carlo Monguzzi, ha rivelato che il PM 2.5 ha raggiunto un picco di 118 microgrammi, un dato che mette in guardia sullo stato critico dell’aria che respiriamo. L’Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili all’inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all’anno, questo dovrebbe farci riflettere.

Il prezzo che paga la nostra salute

L’inquinamento atmosferico non è solo un’astratta minaccia ambientale; è una spada di Damocle che pende sulle teste dei milanesi ogni giorno. Le conseguenze sulla salute sono spaventose: disturbi respiratori, malattie croniche e persino decessi prematuri. Ogni respiro che prendiamo è intriso di gas nocivi e migliaia di particelle sottili che penetrano nei nostri polmoni, creando una base fertile per una miriade di patologie.

L’aria che respiriamo è diventata un campo di battaglia per il nostro corpo, con il diossido di azoto e l’ozono che si fanno strada nelle nostre vie respiratorie, attaccando i nostri bronchi e gli alveoli con una ferocia silenziosa ma devastante. Questi inquinanti, accumulati nel corso del tempo, possono scatenare una serie di effetti nocivi, che vanno dalla tosse cronica alla bronchite acuta e cronica, dall’insorgenza di infezioni delle vie respiratorie alla riduzione della capacità polmonare media. E mentre i bambini e gli adulti soffrono gli stessi disagi, le persone già affette da disturbi respiratori trovano nell’inquinamento atmosferico un acerrimo nemico, pronto ad aggravare la loro condizione e a catapultarli più frequentemente nelle aule degli ospedali.

Effetti collaterali e costi economici

Il Centro di documentazione sull’inquinamento atmosferico e la salute LUDOK, insieme ad altre organizzazioni sostenitrici come la Lega contro il cancro, ha evidenziato gli effetti devastanti degli inquinanti atmosferici sulla popolazione. Dai costi economici alle tragiche perdite umane, lo smog è una piaga che colpisce senza pietà. Ogni anno, migliaia di persone finiscono in ospedale a causa di malattie del sistema respiratorio e cardiocircolatorio causate dagli inquinanti presenti nell’aria. Le statistiche parlano chiaro: circa 14.000 giorni di ospedalizzazione l’anno in Svizzera sono dovuti a queste malattie, con costi che si aggirano intorno ai miliardi di franchi. E non è solo una questione economica; è una questione di umanità.

Le famiglie vedono le loro vite sconvolte dalle lunghe degenze ospedaliere, mentre gli operatori sanitari combattono una battaglia quotidiana per salvare vite umane, sotto il peso di un sistema sanitario già oberato. I bambini, i più vulnerabili alla minaccia dell’inquinamento atmosferico, soffrono di bronchite acuta e cronica, perdendo giorni di scuola e privati della gioia di una vita attiva e spensierata. Gli adulti, già provati da condizioni di salute precarie, si trovano a lottare contro un nemico implacabile che minaccia di rubare loro il fiato e la vita.

La luce in fondo al tunnel

Non tutto è perduto. Studi come il SAPALDIA dimostrano che la salute dei bambini e degli adulti può migliorare significativamente se diminuisce il livello di inquinanti nell’aria. Le misure di miglioramento della qualità dell’aria non solo sono necessarie ma anche fattibili e potrebbero fare la differenza tra una Milano soffocante e una Milano respirabile. La tecnologia e l’innovazione possono essere alleate preziose in questa lotta, con soluzioni che vanno dalla promozione di mezzi di trasporto a basse emissioni al potenziamento delle infrastrutture verdi. È il momento di agire con fermezza e determinazione, di mettere la salute dei cittadini al centro delle politiche urbane e di perseguire un futuro in cui l’aria che respiriamo sia pulita e sicura per tutti, priva di smog.

