Missione Ax-3, l’astronauta italiano Villadei: “frutto di lavoro di squadra”

Il successo della missione Ax-3 è stato il risultato di lavoro di squadra: è quanto dichiarato dal colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, recentemente rientrato dalla sua partecipazione alla missione privata Axiom. Durante un periodo di 18 giorni trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale insieme ai suoi compagni di viaggio, è emerso chiaramente quanto sia fondamentale il lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati nello Spazio. “Il risultato della missione è un percorso lungo durato molti anni e nasce grazie al contributo di tante persone. C’è stato un sistema sotto importante e la collaborazione col settore scientifico, industriale e accademico è stata fondamentale,” ha sottolineato Villadei, durante un evento organizzato all’Auditorium Palazzo Aeronautica a Roma, da Aeronautica Militare e Agenzia Spaziale Italiana.

“La missione conferma l’importanza dell’Italia nel settore spaziale, sono certo che questa collaborazione rinnovata con l’Aeronautica porterà benefici a tutto il Paese,” ha affermato il Presidente dell’ASI Teodoro Valente. “L’Italia ha un forte interesse strategico nello Spazio, i numeri degli investimenti parlano da soli: anche per quest’anno, infatti, siamo stati il terzo Paese contributore dopo Francia e Germania“.

“La missione ha una valenza strategica anche per il comparto della difesa, l’aeronautica ormai è proiettata verso lo Spazio,” ha ricordato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Luca Goretti: “L’Italia è molto competitiva in questo settore e siamo orgogliosi di aiutare il dialogo con gli Stati Uniti e con le altre realtà coinvolte“.

Il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana Walter Villadei ha guidato la missione Voluntas a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che rappresenta la parte italiana della missione Ax-3 di Axiom Space. Si tratta della prima missione europea completamente commerciale nel campo spaziale. Il lancio della missione Ax-3 è avvenuto il 18 gennaio scorso dal Kennedy Space Center della NASA, situato a Cape Canaveral, in Florida. Il rientro è avvenuto al largo di Daytona (Florida) il 9 febbraio.

La missione Ax-3 ha offerto al Sistema Paese un’opportunità significativa per sviluppare competenze scientifiche, tecnologiche e operative nel contesto delle attività umane nello Spazio. Ciò è stato reso possibile attraverso la conduzione di esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con centri di ricerca, università e industrie. Questo sforzo ha contribuito ad ampliare l’esperienza nazionale in settori operativi, medici e tecnologici applicati allo Spazio.

