L’astronauta Villadei è tornato sulla Terra: Ax-3 termina con splashdown al largo della Florida | FOTO e VIDEO

È avvenuto alle 14:30 lo splashdown della capsula Crew Dragon “Freedom” di SpaceX al largo delle coste della Florida, concludendo con un successo il rientro sulla Terra dell’equipaggio della missione Ax-3 e di conseguenza dell’astronauta italiano Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare.

Conclusa la missione Ax-3, rientrato l’astronauta Villadei

Si conclude quindi oggi la missione Ax-3, lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX il 18 gennaio ed arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nelle prime ore del mattino del 20 gennaio. Oltre a Villadei, l’equipaggio era composto dal comandante Michael López-Alegría, un ex astronauta della NASA ora chief astronaut per Axiom Space, dallo specialista di missione Alper Gezeravcı, il primo cittadino turco ad aver raggiunto lo Spazio, e dallo specialista di missione Marcus Wandt, astronauta dell’ESA.

Missione Ax-3, il momento dello splashdown

Il quartetto ha eseguito più di 30 esperimenti scientifici durante il periodo a bordo della ISS. “I dati raccolti a terra prima e dopo la missione, così come in volo, avranno un impatto sulla comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in orbita, oltre a far avanzare la comprensione scientifica, sfruttare opportunità per avanzamenti industriali e sviluppare tecnologie per il progresso dell’umanità,” ha scritto Axiom Space in una descrizione della missione.

L’undocking e la fine della missione

Freedom si è sganciata dalla ISS mercoledì 7 febbraio alle 15:20 ora italiana, mettendo fine al soggiorno di Ax-3 a bordo del laboratorio orbitante. La permanenza doveva terminare sabato 3 febbraio, ma il maltempo nella zona di ammaraggio ha ritardato il rientro di 4 giorni.

“È stato un periodo incredibile, intenso e pieno di divertimento,” ha affermato López-Alegría durante la cerimonia di partenza in diretta a bordo dell’ISS venerdì 2 febbraio. “Sono molto orgoglioso dei miei compagni di equipaggio di Ax-3, che hanno aiutato le loro agenzie a raggiungere tutti i loro obiettivi scientifici, dimostrazioni tecnologiche, così come gli eventi di divulgazione“.

Ax-3 è stato il 6° volo spaziale per López-Alegría. Tra le sue missioni precedenti anche Ax-1, volata verso la ISS nell’aprile 2022. È l’unica persona ad aver mai viaggiato 2 volte in orbita a bordo di Crew Dragon. Gli altri 3 astronauti di Ax-3 non erano mai stati in orbita prima, anche se l’astronauta italiano Walter Villadei ha raggiunto lo spazio suborbitale con Virgin Galactic, nel giugno 2023, con la prima missione suborbitale scientifica italiana Virtute-1.

