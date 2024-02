Missione Ax-3: Villadei il primo ad uscire dalla Crew Dragon; “a ottobre possibile lancio di Ax-4”

MeteoWeb

Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, è stato il primo astronauta della missione Ax-3 ad uscire dalla capsula Crew Dragon Freedom di SpaceX dopo l’ammaraggio al largo della costa della Florida. Gli astronauti sono stati aiutati a uscire dal portello laterale della Crew Dragon e ad affrontare il primo impatto con la gravità dopo 21 giorni in assenza di peso. Con la visiera alzata e un grande sorriso, Villadei è uscito salutando con la mano e alzando il pollice.

Dopo l’ammaraggio appaiono in buone condizioni anche gli altri membri della missione privata Ax-3, ossia lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea, il turco Alper Gezeravci e il comandante Michael Lopez-Alegria. A breve, i 4 astronuati si sottoporranno ai primi controlli medici, già a bordo della nave di recupero.

L’importanza della missione Ax-3

Axiom Space valuta di lanciare verso ottobre prossimo la quarta missione Ax-4. Lo indica la stessa società statunitense nella nota in cui saluta il successo della missione Ax-3, la terza di Axiom Space, appena rientrata sulla Terra. “Dopo essersi sganciato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mercoledì 7 febbraio, l’equipaggio della missione Axiom 3 (Ax-3) è atterrato in sicurezza al largo della costa della Florida a bordo di una navicella spaziale SpaceX Dragon alle 8:30 ET del 9 febbraio 2024. Il ritorno dell’equipaggio dell’Ax-3 conclude ufficialmente la prima missione commerciale di astronauti tutta europea e la terza missione con equipaggio di Axiom Space sulla ISS”, sottolinea la società statunitense nella nota.

Durante la missione di 18 giorni – prosegue la nota di Axiom Space – l’equipaggio della missione Ax-3 ha vissuto e lavorato a bordo della ISS conducendo più di 30 esperimenti diversi e più di 50 impegni di sensibilizzazione. I dati della ricerca umana raccolti a terra prima e dopo la missione, così come in volo, miglioreranno la comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in microgravità.

Ax-3 – afferma la società spaziale – “dimostra che la comunità europea delle nazioni spaziali è pioniera nella fiorente industria spaziale commerciale. L’equipaggio e i governi che rappresentano stanno compiendo passi coraggiosi verso una nuova era di leadership nell’orbita terrestre bassa. Ax-3 celebra molti primati: è stata la prima missione di volo spaziale commerciale composta da astronauti nazionali sponsorizzati dal governo e dall’ESA; lo specialista di missione Alper Gezeravcı è diventato il primo astronauta turco in assoluto; e lo specialista di missione Marcus Wandt è stato il primo astronauta del progetto ESA a volare in una missione spaziale commerciale”.

“Il ritorno con successo dei nostri astronauti dell’Ax-3 significa molto più del semplice completamento di una missione di volo spaziale umano, segna un momento cruciale nell’esplorazione spaziale commerciale e una pietra miliare significativa per le ricerche europee nell’orbita terrestre bassa“. Lo afferma Michael Suffredini, Ceo di Axiom Space. “Le prime tre missioni commerciali di Axiom Space sulla ISS – aggiunge Suffredini – sono una testimonianza del progresso internazionale nello spazio, con equipaggi diversificati che rappresentano otto nazioni, nonché – per la prima volta su Ax-3 – l’Agenzia Spaziale Europea“. Il Ceo rileva inoltre che “il successo di queste missioni è un passo importante lungo il nostro viaggio verso la Stazione Axiom, sottolineando i nostri continui sforzi per espandere l’accesso all’orbita terrestre bassa”.

La stazione spaziale Axiom e la missione Ax-4

“Ax-3 è la terza di una serie di missioni di volo spaziale umano proposte da Axiom Space che segnano una pietra miliare fondamentale verso la realizzazione della Stazione Axiom, la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Axiom Space sta svolgendo un ruolo importante nell’offrire opportunità di volo spaziale umano alla più ampia comunità internazionale. Queste missioni consentono a governi, individui, ricercatori, istituzioni accademiche e organizzazioni di tutto il mondo di condurre ricerche scientifiche complete, dimostrazioni tecnologiche e impegni di sensibilizzazione nell’ambiente unico della microgravità”, afferma inoltre Axiom Space.

“Le prime tre missioni di Axiom Space sulla ISS includevano membri dell’equipaggio provenienti da Stati Uniti, Spagna, Israele, Canada, Arabia Saudita, Italia, Turchia e Svezia, con il supporto dell’ESA. Inoltre, lo scorso anno, Axiom Space ha firmato un protocollo d’intesa con l’ESA e l’Agenzia spaziale britannica per esplorare le future opportunità di volo spaziale umano”, aggiunge ancora Axiom Space che “prevede di lanciare la sua quarta missione, Axiom Mission 4 (Ax-4), sulla ISS non prima di ottobre 2024 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.