È morto Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II (ultimo re d’Italia) e di Maria José. Il decesso è avvenuto a Ginevra. A renderlo noto è stata la “Real Casa di Savoia”: “Alle ore 07:05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile“. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio.

Vittorio Emanuele di Savoia (1937-2024), nato come Duca di Savoia e Principe di Napoli, ha vissuto gran parte della sua vita in esilio dopo l’abolizione della monarchia italiana nel 1946. Nel 2002, dopo lunghe dispute legali, è rientrato in Italia. La sua vita è stata segnata da controversie e scandali, inclusi problemi legali, dispute di carattere finanziario e presunte connessioni con ambienti criminali. Ha cercato di riaffermare il ruolo della Casa Savoia, ma il suo stile di vita controverso ha spesso attirato l’attenzione mediatica negativa. La sua morte nel 2024 a Ginevra chiude un capitolo complesso nella storia della famiglia reale italiana.

