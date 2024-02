Musica e cibo nei primi brani decifrati dei papiri di Ercolano grazie all’AI

MeteoWeb

C’è anche l’aiuto fondamentale dell’intelligenza artificiale nella decifrazione di uno dei papiri di Ercolano, carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Per la prima volta, sono stati decifrati non più singole lettere o parole, ma interi brani dedicati alla musica, al cibo e ai piaceri della vita (probabilmente opera del filosofo epicureo Filodemo). Il risultato, che imprime una svolta nello studio del mondo classico, è stato ottenuto da tre giovanissimi ricercatori, Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger, vincitori del premio da 700mila dollari messo in palio dal concorso internazionale Vesuvius Challenge.

L’iniziativa

L’iniziativa era stata lanciata appena dieci mesi fa da Brent Seales, docente di informatica dell’Università del Kentucky, da anni impegnato nell’utilizzo della tomografia a raggi X e dell’intelligenza artificiale per svelare i segreti di questi antichi documenti danneggiati. Grazie al sostegno di due imprenditori della Silicon Valley, Nat Friedman e Daniel Gross, è stata indetta una vera e propria competizione (a cui hanno aderito circa 1.500 informatici) che prevedeva una serie di riconoscimenti progressivi in denaro, fino al premio principale di 700.000 dollari per chi fosse riuscito a decifrare quattro passaggi di un papiro da 140 caratteri ciascuno entro il 31 dicembre 2023.

L’impresa dei tre giovani

Il team vincitore è composto da tre giovanissimi: il dottorando egiziano Youssef Nader, lo studente universitario Luke Farritor, tirocinante presso SpaceX, e Julian Schilliger, studente di robotica al Politecnico federale di Zurigo. Oltre a centrare l’obiettivo prefissato dal concorso, i tre sono riusciti a decifrare anche altre 11 colonne di testo per un totale di oltre 2.000 caratteri. “Il testo che abbiamo rivelato finora rappresenta solo il 5% di un papiro“, commenta Nat Friedman sulla piattaforma X. “Nel 2024, il nostro obiettivo è passare dalla lettura di pochi passaggi di testo a interi rotoli e stiamo annunciando un nuovo premio da 100.000 dollari per la prima squadra che sarà in grado di leggere almeno il 90% di tutti e quattro i rotoli che abbiamo scansionato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.