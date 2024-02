Cercasi marziani: la NASA lancia un bando per una missione simulata su Marte

MeteoWeb

La NASA è alla ricerca di candidati per la sua prossima missione simulata sulla superficie di Marte, della durata di un anno, per contribuire a informare i piani dell’agenzia per l’esplorazione umana del Pianeta Rosso. La seconda delle tre missioni terrestri pianificate, chiamata CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), inizierà nella primavera del 2025.

Ogni missione CHAPEA coinvolge un equipaggio volontario di quattro persone che vive e lavora all’interno di un habitat stampato in 3D di circa 160 metri quadrati con sede presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. L’habitat, chiamato Mars Dune Alpha, simula le sfide di una missione su Marte, comprese limitazioni delle risorse, guasti alle attrezzature, ritardi di comunicazione e altri fattori di stress ambientale. I compiti dell’equipaggio includono passeggiate spaziali simulate, operazioni robotiche, manutenzione dell’habitat, esercizio fisico e crescita delle colture.

I requisiti

La NASA è alla ricerca di cittadini statunitensi o residenti permanenti sani e motivati, che non siano fumatori, di età compresa tra 30 e 55 anni e che abbiano una buona conoscenza dell’inglese per una comunicazione efficace tra i membri dell’equipaggio e il controllo della missione. I candidati devono avere un forte desiderio di avventure uniche e gratificanti e interesse a contribuire al lavoro della NASA per preparare il primo viaggio umano su Marte.

La scadenza per presentare domanda è martedì 2 aprile.

La selezione dell’equipaggio seguirà ulteriori criteri standard della NASA per i candidati. È richiesto un master in un campo STEM come ingegneria, matematica o scienze biologiche, fisiche o informatiche presso un istituto accreditato con almeno due anni di esperienza professionale STEM o un minimo di mille ore di pilotaggio di un aereo. Verranno presi in considerazione anche i candidati che hanno completato due anni di lavoro per un programma di dottorato in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che hanno completato una laurea in medicina o un programma pilota di test. Con quattro anni di esperienza professionale, possono essere presi in considerazione i candidati che hanno completato la formazione di ufficiali militari o una laurea in scienze in un campo STEM.

Missioni su Luna e Marte

Mentre la NASA lavora per stabilire una presenza a lungo termine per la scoperta scientifica e l’esplorazione sulla Luna attraverso il programma Artemis, le missioni CHAPEA forniscono importanti dati scientifici per convalidare sistemi e sviluppare soluzioni per future missioni sul Pianeta Rosso. Con il primo equipaggio CHAPEA oltre la metà della sua missione di un anno, la NASA sta utilizzando la ricerca acquisita attraverso le missioni simulate per aiutare a fornire informazioni sulla salute dell’equipaggio e sul supporto alle prestazioni durante le spedizioni su Marte.

Nell’ambito della campagna Artemis della NASA, l’agenzia getterà le basi per l’esplorazione scientifica a lungo termine sulla Luna, farà sbarcare la prima donna, la prima persona di colore e il suo primo astronauta partner internazionale sulla superficie lunare e preparerà le spedizioni umane su Marte per il beneficio di tutti.

