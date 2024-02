La NASA ha finalmente aperto il contenitore dei campioni dell’asteroide Bennu: i numeri sono da record

MeteoWeb

Ora sappiamo esattamente quanto materiale la sonda OSIRIS-REx ha catturato dall’asteroide Bennu – ed è tanto. Oltre ai 70,3 grammi di campione già raccolto dall’esterno del contenitore, la NASA è finalmente riuscita ad aprire completamente il contenitore del campione di OSIRIS-REx per trovare all’interno altri 51,2 grammi dell’asteroide Bennu. Nel complesso, la sonda ha raccolto più del doppio di quanto gli scienziati avevano sperato.

OSIRIS-REx ha completato la sua missione di ritorno dei campioni dell’asteroide quando la sonda ha paracadutato un contenitore ermeticamente sigillato sulla Terra il 24 settembre, prima di imbarcarsi in una missione secondaria denominata OSIRIS-APEX, dal nome del suo prossimo obiettivo spaziale, l’asteroide Apophis.

Con questo contenitore sono arrivati i primi frammenti di un asteroide che la NASA abbia mai catturato e restituito per ulteriori studi. Con la missione lanciata nel 2016, il recupero sicuro della capsula lo scorso anno hanno rappresentato la conclusione di un epico viaggio di sette anni attraverso lo spazio. Tuttavia, una volta che i tecnici della NASA hanno preso possesso del contenitore del campione, si sono imbattuti in alcune complicazioni: era troppo difficile da aprire.

L’obiettivo originale della missione di OSIRIS-REx era quello di raccogliere fino a 60 grammi di materiale, che in realtà è stato raggiunto anche solo con i frammenti di Bennu individuati all’esterno del contenitore. Tuttavia, il team sapeva che doveva esserci molto di più all’interno. Quindi, per poter accedere all’intero campione di Bennu, i team della NASA hanno iniziato a progettare un nuovo strumento per aprire il contenitore sigillato.

Nello specifico, il contenitore era in realtà fissato all’interno di una copertura più grande, costruita per proteggerlo durante l’arduo viaggio della sonda. Mentre OSIRIS-REx raccoglieva i suoi campioni di asteroide nello spazio, una parte del materiale si è avvolta all’interno di questa copertura protettiva ma all’esterno del contenitore del campione designato, regalando agli scienziati parte del campione di Bennu prima che il contenitore principale fosse sbloccato. Superando di gran lunga le loro aspettative, gli operatori della missione sono riusciti a raccogliere 70,3 grammi prima ancora di aprire la parte inaccessibile della capsula di OSIRIS-REx.

Gli scienziati e gli appassionati di spazio di tutto il mondo sono rimasti in attesa di vedere quale sarebbe stato il totale del campione raccolto dalla sonda OSIRIS-REx. E ora, grazie al nuovo strumento, gli scienziati hanno accesso a tutto il campione di asteroidi raccolto dalla sonda, e i risultati sono arrivati.

In combinazione con i campioni già raccolti, OSIRIS-REx ha restituito un totale di 121,6 grammi di materiale dall’asteroide Bennu: più del doppio dell’obiettivo della missione, che costituisce il più grande campione di asteroide mai raccolto, secondo un recente comunicato della NASA. Per fare un confronto, la missione Hayabusa2 dell’Agenzia aerospaziale giapponese ha riportato solo circa 5 grammi di materiale dall’asteroide Ryugu nel dicembre 2020.

L’esame dei campioni è già iniziato e gli scienziati stanno trovando “un intero regno di materiale“ precedentemente inaccessibile utilizzando campioni raccolti da meteoriti, secondo Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx. Si ritiene che Bennu sia un residuo del Sistema Solare primordiale e gli scienziati pensano che lo studio di questi campioni potrebbe aiutare a svelare alcuni misteri dello sviluppo planetario primordiale.

Circa un quarto del campione di Bennu rimarrà ai ricercatori del gruppo di ricerca OSIRIS-REx. La NASA prevede inoltre di preservare almeno il 70% del campione per lo studio degli scienziati di tutto il mondo, nonché per le future generazioni di ricercatori.

