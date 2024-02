Nebbia e smog: i satelliti confermano la scarsa qualità dell’aria al Nord

MeteoWeb

A causa del persistente anticiclone, lo smog soffoca la Pianura Padana da diversi giorni, tanto che in molte regioni sono in vigore misure anti-inquinamento. Altro effetto dell’anticiclone in inverno è la nebbia, che in questi giorni è stata responsabile di tanti incidenti e feriti sulle autostrade. Il satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus mostra chiaramente nebbia e smog al Nord Italia nella giornata di lunedì 19 febbraio. Mentre la nebbia è più circoscritta nello spazio, lo smog, che appare come un velo nell’immagine dallo spazio, copre tutto il Nord-Ovest, estendendosi anche su Trentino, Veneto ed Emilia Romagna.

La mappa della media del diossido di azoto (NO 2 ) del satellite Sentinel-5P, relativa al periodo 11-18 febbraio, conferma la scarsa qualità dell’aria nella scorsa settimana. Il diossido di azoto è un forte irritante delle vie polmonari: essendo più denso dell’aria, i suoi vapori tendono a rimanere a livello del suolo. Le condizioni peggiori sono nell’area di Milano, con valori da fondoscala, e anche nel vicino Veneto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.