Torna la neve in Trentino-Alto Adige: fiocchi fino a 500 metri, tir esce fuori strada vicino al lago di Dobbiaco

Una nuova ondata di maltempo interessa il Trentino Alto Adige, portando il limite delle nevicate in alcune zone fino a 500 metri di altitudine. Intorno ai 1.000 metri, le nevicate sono particolarmente intense. Al momento, sta nevicando anche al Brennero, sebbene non si segnalino disagi significativi. Tuttavia, a causa dei lavori in corso sull’autostrada A22 del Brennero, si sono verificate code di mezzi pesanti sulla corsia sud tra Bressanone e Bolzano Sud, e sulla corsia nord tra Chiusa e Bressanone. Questa mattina, intorno alle ore 6, un tir è uscito di strada nei pressi del lago di Dobbiaco lungo la strada statale Alemagna tra Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, a causa delle condizioni meteo avverse. A valle, dove le temperature non superano i +5°C, si registrano piogge. La stazione meteo situata a 3.399 metri sull’anticima di Cima Libera segnala una temperatura di -10°C.

MeteoTrentino comunica che nelle ultime 24 ore (dalle 08:45 di ieri alle 8:45 di oggi) si sono registrate precipitazioni medie di 15 – 40 mm, con massimo di 71 mm a Storo. La quota neve è a oltre 1000 metri circa ma neve o neve mista a pioggia è caduta anche sotto i 600 metri specie nelle valli più chiuse, meno ventilate e durante le fasi più intense della precipitazione. Le temperature sono in aumento in montagna e sono ovunque sotto lo zero dai 1700 metri in su. Sono prossime a zero dai 500 metri ai 1700 circa. Fino alle ore centrali di oggi sono previste precipitazioni persistenti ed intense soprattutto sui settori a Sud e nelle zone di stau da Sud/Est. È prevista una attenuazione delle precipitazioni e un repentino rialzo della quota neve oltre 1600 metri o più dalle ore centrali della giornata o nel pomeriggio di oggi quando si prevede che i flussi si attenuino. Le precipitazioni continueranno, seppur meno intense e meno persistenti, fino a mercoledì mattina ma con quota neve mediamente oltre 1600-1800 metri.

