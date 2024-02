La neve è tornata anche in Veneto ma solo in quota

MeteoWeb

Il maltempo ha riportato la neve in montagna anche in Veneto, ma i fiocchi bianchi hanno interessato solo le quote medio-alte; nei fondovalle è stata solo pioggia, come in pianura. Nelle ultime 24 ore, la neve fresca al suolo varia dai 10 ai 20 centimetri, misura quest’ultima registrata a Campomolon, sull’Altopiano di Asiago, dove il manto bianco al suolo misura un accumulo di 103cm. La neve al suolo, causa le alte temperature e i fenomeni di inversione termica dell’ultima settimana, è poca: solamente nelle stazioni sciistiche in quota il manto è ancora consistente. Per trovare oltre un metro di neve bisogna salire oltre i 2.000 metri, come a Ra Valles, sulle Tofane (117 centimetri), o Cima Ornella, zona Arabba (126cm), o il Col dei Baldi, sopra Alleghe (105cm).

Per quanto riguarda la pioggia, dall’inizio del peggioramento sono caduti oltre 150mm nella zona di Recoaro Terme, nel Vicentino, e accumuli di 50-60mm nel resto del nord della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.