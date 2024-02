Nightshade: l’arma degli artisti contro il furto virtuale delle Intelligenze Artificiali

MeteoWeb

Negli anfratti digitali del web, dove arte e tecnologia si intrecciano, un nuovo alleato è emerso per gli artisti: Nightshade. Questo strumento, creato dai ricercatori dell’Università di Chicago, si è rapidamente diffuso tra gli artisti digitali, offrendo loro una via per proteggere le proprie opere dall’ingordigia delle intelligenze artificiali (IA) e al tempo stesso sollevando interrogativi etici sulle prassi delle grandi aziende tecnologiche.

Nightshade

Il professor Ben Zhao, mentore di questo innovativo progetto, ha recentemente dichiarato che Nightshade ha superato le aspettative con ben 250.000 download in soli cinque giorni dal suo lancio. Un inizio promettente che sottolinea la sensibilità degli artisti sul tema del furto virtuale perpetrato dalle IA, che spesso generano opere troppo simili a quelle esistenti, senza pagare alcun compenso per il copyright.

Il problema non riguarda solo gli artisti “da museo”, ma coinvolge una vasta gamma di creativi, compresi disegnatori, illustratori e potenzialmente anche fotografi. Nightshade, se adeguatamente sfruttato, potrebbe rivelarsi un alleato cruciale per milioni di professionisti in tutto il mondo.

“Avvelenare” l’intelligenza artificiale

La vera magia di Nightshade risiede nella sua abilità di “avvelenare” gli algoritmi di intelligenza artificiale. Modificando i pixel delle opere d’arte pubblicate online, il software altera l’immagine in modo tale che, agli occhi di un algoritmo, sembri completamente diversa. Immagini di paesaggi potrebbero trasformarsi in piatti di cibo, rendendo l’opera non solo inutile ma addirittura dannosa per il processo di addestramento dell’IA.

Questo strumento non è solo una risposta creativa al furto virtuale, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità di introdurre una nuova dinamica economica. Le grandi aziende tecnologiche come Google, OpenAI e Microsoft potrebbero essere costrette a pagare licenze per l’uso delle immagini, portando ad un riequilibrio nel rapporto di potere tra gli artisti e le imponenti IA.

Il cuore della questione è che, sebbene le IA riducano i costi in molteplici settori, il loro sviluppo è spesso alimentato da un consumo di dati illecito. Nightshade potrebbe essere la chiave per rendere il processo di addestramento delle IA più costoso, aprendo la strada al pagamento delle licenze e, di conseguenza, ad una redistribuzione più equa dei benefici generati.

La questione sociale

L’aspetto sociale di questa sfida è altrettanto significativo. Le IA, una volta sviluppate, diventano una soluzione economica che molte aziende potrebbero preferire rispetto alla manodopera umana. Questo meccanismo, pur apparentemente in linea con le regole del capitalismo, potrebbe rivelarsi ingiusto se la base di tutto è il furto di dati.

Immaginiamo un futuro in cui lo sviluppo delle IA richiede un investimento più oneroso, in termini di licenze e compensazioni agli artisti. In questo scenario, la ricchezza generata dalle IA potrebbe essere equamente distribuita, contribuendo a preservare il tessuto creativo e lavorativo della società.

Nightshade si presenta non solo come uno scudo per gli artisti digitali, ma anche come un potenziale catalizzatore di cambiamenti profondi nel modo in cui le intelligenze artificiali interagiscono con il mondo creativo. La lotta contro il furto virtuale è appena iniziata, e Nightshade potrebbe essere la spada che gli artisti hanno atteso per lungo tempo.

