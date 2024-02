Violento nubifragio a Buenos Aires: allagamenti e caos in città, un morto | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha provocato gravi allagamenti a Buenos Aires, capitale dell’Argentina. Sebbene fosse previsto un temporale, in pochi minuti, la pioggia ha causato grandi complicazioni in città. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade trasformate in fiumi e oggetti galleggianti, tra cui contenitori della spazzatura. Ci sono state interruzioni anche nelle cinque linee della metropolitana, anche se quasi tutte sono tornate al normale funzionamento. In alcune stazioni, dalle scale scendevano vere e proprie cascate d’acqua.

“Solo nella zona della Constitución sono stati registrati più di 60 millimetri in un’ora, una quantità insolita. I quartieri di Palermo, Belgrano, Aeroparque, Retiro e Constitución sono stati le zone più colpite da inondazioni temporanee che nella maggior parte dei casi hanno iniziato a drenare non appena la tempesta ha cominciato a passare. I sottopassi Yatay e Salguero erano impraticabili a causa della quantità di acqua”, ha detto a Infobae l’amministrazione cittadina.

Di conseguenza si sono verificati problemi anche con il servizio elettrico, con 60mila utenze rimaste senza corrente.

In Avenida Santa Fe, l’acqua è arrivata fino alla porta dei locali. Nel Parque Centenario, più precisamente nell’Ospedale Navale, l’acqua è caduta anche all’interno dell’edificio. Molti gli automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi allagati: uno di loro è stato salvato dai residenti, che hanno trascinato la sua auto galleggiante con una corda.

Probabilmente è legato al maltempo anche il crollo di una palazzina nel quartiere di Caballito che ha prodotto la morte di una signora di 75 anni, mentre un numero imprecisato di persone sarebbe ancora intrappolato tra i detriti, riferisce il Servizio di emergenza (Same).

Strade allagate da un violento nubifragio a Buenos Aires

Problemi al traffico aereo

Il maltempo ha impattato anche sul traffico aereo. Il volo AR 1882 dell’Aerolíneas Argentinas che volava da Trelew all’Aeroparque Metropolitano è stato dirottato. Numerose cancellazioni hanno interessato i voli in arrivo e partenza dalla città.

Allagamenti a Buenos Aires, caos sulle strade

L’allerta

Le autorità hanno emesso un’allerta gialla consigliando alla cittadinanza di non uscire di casa. L’allerta si aggiunge a quella rossa per le alte temperature che continuano a interessare tutta l’area centrale del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.