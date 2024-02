Scoperto un nuovo stato della materia: la corrente chirale apre la strada ad un’elettronica inedita

MeteoWeb

Scoperto un nuovo stato della materia, chiamato corrente chirale. Previsto ma finora mai verificato, il nuovo stato della materia è legato alla particolare simmetria con cui si muovono gli elettroni. Pubblicata sulla rivista Nature, la scoperta è il risultato della ricerca internazionale coordinata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e nella quale l’Italia gioca un ruolo importante, con la struttura italiana Elettra per la luce di sincrotrone, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Salerno. La nuova scoperta promette di aprire la strada a un’elettronica inedita, completamente diversa da quella attuale.

Il nuovo stato della materia scoperto indica che nel materiale quantistico in cui è stato osservato, gli elettroni si muovono in modo diverso da quanto fanno nei materiali tradizionali, dove sono orientati tutti nello stesso modo. In questo caso, invece, gli elettroni seguono le regole della chiralità, il fenomeno che indica la proprietà di avere un’immagine speculare non sovrapponibile a sé stessa, come avviene nel caso delle mani o della doppia elica del DNA.

Verso un’elettronica inedita

“La rivelazione dell’esistenza di questi stati quantistici può aprire la strada per lo sviluppo di un nuovo tipo di elettronica che impieghi correnti chirali come portatori di informazioni al posto della carica dell’elettrone”, osserva il coordinatore della ricerca Federico Mazzola, ricercatore in Fisica dei materiali all’Università Ca’ Foscari. Questi fenomeni, aggiunge, “potrebbero avere un importante risvolto per applicazioni future basate su nuovi dispositivi optoelettronici chirali, e un grande impatto nel campo delle tecnologie quantistiche per nuovi sensori, così come nel campo biomedico ed in quello delle energie rinnovabili“.

