Odysseus è atterrato sulla Luna nonostante una “gamba” rotta, “è un combattente”

Il lander lunare Odysseus di Intuitive Machines ha superato diversi ostacoli durante il suo epico atterraggio la scorsa settimana, inclusa una “gamba” rotta. Il veicolo alto 4,3 metri si è posato sulla polvere grigia vicino al Polo Sud del nostro satellite giovedì 22 febbraio, portando a termine il primo atterraggio lunare americano dal missione Apollo 17 nel 1972.

I problemi all’atterraggio

L’atterraggio, però, è stato un po’ burrascoso. A causa di un problema con il suo equipaggiamento di navigazione, il lander “a 6 zampe” è disceso più velocemente del previsto, su una porzione di terreno lunare più elevata rispetto alla zona di atterraggio prevista. “Quindi abbiamo impattato più duramente del previsto e siamo scivolati un po’ lungo il percorso,” ha spiegato durante una conferenza stampa il CEO e co-fondatore di Intuitive Machines, Steve Altemus. “Le gambe hanno assunto la maggior parte del carico, e se n’è rotta una o due“, ha aggiunto.

Odysseus è rimasto in posizione verticale per circa 2 secondi, su un terreno con una pendenza di circa 12 gradi. Il lander ha poi iniziato a inclinarsi, finendo per posarsi a circa 30 gradi dall’orizzontale, ha detto Altemus. È sostenuto da terra un po’ da uno dei suoi serbatoi o altri pezzi di equipaggiamento.

Questo orientamento è ben lontano dall’essere ideale. Ha impedito ad Odysseus di utilizzare la sua antenna ad alto guadagno per comunicare con la Terra, ad esempio, e lasciato in ombra il suo pannello solare più alto. Intuitive Machines ha fatto del suo meglio, però, catturando immagini e dati scientifici usando le antenne a basso guadagno di Odysseus. Una di esse mostra il momento dell’atterraggio, ed è chiaramente visibile una “gamba” di atterraggio rotta.

“Questa immagine illustra la funzione primaria dello strato di atterraggio di Odysseus, assorbendo il primo contatto con la superficie lunare per preservare l’integrità della missione. Nel frattempo, il motore a metano liquido e ossigeno liquido del lander sta ancora funzionando, il che ha fornito stabilità. L’azienda ritiene che i due dettagli da questa immagine abbiano permesso ad Odysseus di appoggiarsi dolcemente sulla superficie lunare, preservando la capacità di restituire dati scientifici,” ha spiegato Intuitive Machines.

Queste immagini avrebbero potuto essere integrate da altre incredibili e senza precedenti, se tutto fosse andato perfettamente il giorno dell’atterraggio. Lo spacecraft trasportava infatti un payload chiamato EagleCam, costruito da studenti della Embry-Riddle Aeronautical University. Il sistema di telecamere era progettato per essere rilasciato a un’altitudine di circa 30 metri, per poi scattare foto della fase finale della discesa, ma il team della missione ha deciso di tenere EagleCam a bordo a causa dei problemi di navigazione di Odysseus.

EagleCam è stato infine rilasciato ieri, ha spiegato Altemus. Attualmente si trova a circa 4 metri da Odysseus, ma non è ancora arrivata nessuna immagine dall’strumento. Il team di EagleCam sta risolvendo i problemi.

EagleCam è uno dei 12 payload a bordo di Odysseus, che è stato lanciato con un razzo Falcon 9 SpaceX il 15 febbraio. Sei di questi sono esperimenti scientifici o dimostrazioni di tecnologia che la NASA ha inserito a bordo tramite il suo programma Commercial Lunar Payload Services, o CLPS. L’agenzia ha ricevuto dati da tutti e 5 gli strumenti alimentati, hanno spiegato funzionari della NASA. L’altro è un array passivo di riflettori laser progettato per aiutare altri veicoli spaziali a navigare.

“Siamo tutti molto entusiasti ora che abbiamo ricevuto molti dati dalla superficie della Luna“, ha detto durante la conferenza stampa di oggi Sue Lederer, project scientist del CLPS presso il Johnson Space Center della NASA a Houston.

Il flusso di dati si interromperà oggi, quando Intuitive Machines spegnerà Odysseus — affettuosamente conosciuto come Odie — in vista della lunga e fredda notte lunare. La Luna impiega circa 27 giorni terrestri per compiere una rotazione sul proprio asse, quindi ogni notte lunare dura circa 2 settimane.

La missione di Odysseus doveva durare solo una settimana circa. La notte imminente potrebbe quindi mettere fuori uso il lander, danneggiando i suoi circuiti e le sue batterie, o forse no. “Abbiamo superato sfida dopo sfida dopo sfida che non sapevamo di poter superare, ed è un piccolo combattente“, ha affermato Lederer. “Quindi, ho fiducia in Odie a questo punto. È stato incredibile“.

