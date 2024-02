Il primo lander privato è atterrato sulla Luna, trionfo storico per Odysseus

MeteoWeb

Il lander Odysseus di Intuitive Machines ha scritto la storia nello Spazio, diventando il primo veicolo spaziale commerciale a sopravvivere a una discesa sulla Luna e il primo veicolo spaziale costruito negli Stati Uniti a farlo dalla missione Apollo 17 nel 1972. Non è però filato tutto liscio. I controllori a terra hanno avuto difficoltà a stabilire i contatti con il lander robotico subito dopo l’orario previsto dell’atterraggio, alle 00:23. Sono passati diversi minuti, e poi il direttore della missione di Intuitive Machines, Tim Crain, ha riportato un segnale debole proveniente dall’antenna ad alto guadagno di Odysseus. Qualche minuto dopo, il team della missione IM-1 ha deciso che il segnale era sufficiente prova che Odysseus fosse operativo.

“Quello che possiamo confermare senza alcun dubbio è che la nostra attrezzatura è sulla superficie della Luna e stiamo trasmettendo,” ha detto Crain. “Quindi, congratulazioni, team di IM, vedremo quanto altro possiamo ottenere“.

Mentre i membri del team della missione applaudivano, il CEO di Intuitive Machines, Steve Altemus, ha trasmesso i suoi complimenti. “So che è stato un momento difficile, ma siamo sulla superficie e stiamo trasmettendo,” ha detto. “Benvenuti sulla Luna“.

“Houston, Odysseus ha trovato la sua nuova casa,” ha risposto Crain.

La missione di Odysseus

Odysseus, che prende il nome dall’eroe navigatore della mitologia greca, è stato lanciato dal Kennedy Space Center della NASA il 15 febbraio. L’obiettivo della missione era quello di consegnare payload della NASA e dei clienti commerciali in un punto vicino al cratere Malapert A nella regione del Polo Sud della Luna. Quella zona è di grande interesse perché il suo terreno craterizzato si ritiene contenga risorse di ghiaccio d’acqua che potrebbero essere eventualmente utilizzate per avamposti abitati.

La NASA sta pagando a Intuitive Machines con sede a Houston 118 milioni di dollari per la consegna ai sensi dei termini della sua iniziativa Commercial Lunar Payload Services. I payload dell’agenzia spaziale includono un sistema di telecamere progettato per documentare le nubi di polvere sollevate dall’atterraggio, un faro radio sperimentale, un indicatore di carburante basato su radio, un telemetro laser, un set di riflettori laser e un sensore che studierà l’ambiente al plasma elettronico della Luna. I dati degli esperimenti potrebbero aiutare la NASA a pianificare gli atterraggi lunari con equipaggio del programma Artemis, che potrebbero iniziare già nel 2026.

I payload commerciali vanno da una scatola di 125 sculture lunari delle dimensioni di una biglia e un dispositivo di archiviazione dati digitale a un mini osservatorio che potrebbe catturare immagini della superficie lunare e della Via Lattea. C’è anche un sistema di telecamere progettato per essere rilasciato durante la discesa per scattare foto “selfie” dell’atterraggio.

Sistemi di backup

Odysseus ha raggiunto l’orbita lunare il 21 febbraio e ha poi eseguito una serie di manovre per discendere da un’altitudine di 92 km. Il telemetro laser della NASA, noto come Navigation Doppler Lidar o NDL, ha finito per svolgere un ruolo di backup cruciale nel guidare la discesa. Solo un paio d’ore prima dell’atterraggio, Intuitive Machines ha segnalato che i controllori non riuscivano a far funzionare i telemetri laser di Odysseus, quindi hanno riprogrammato il lander per utilizzare invece il sistema NDL della NASA. In seguito all’allunaggio, il team di controllo della missione di Intuitive Machines ha eseguito una serie di procedure mirate a reimpostare l’attrezzatura e potenziare il segnale da Odysseus.

“Dopo aver risolto i problemi di comunicazione, i controllori di volo hanno confermato che Odysseus è in posizione eretta e ha iniziato a inviare dati,” ha riportato Intuitive Machines in un post su X. “Al momento, stiamo lavorando per scaricare le prime immagini dalla superficie lunare“.

C’è la possibilità che Odysseus sia uscito dalla traiettoria durante le fasi finali della discesa e abbia finito per atterrare in modo diverso dal previsto. È quello che è successo un mese fa quando la sonda SLIM del Giappone è finita in una posizione “scomoda” sul suo sito di atterraggio lunare. I pannelli solari fuori asse di SLIM sono riusciti ad assorbire abbastanza energia per un breve ciclo di osservazioni scientifiche.

Anche nelle migliori circostanze, è previsto che il lander Odysseus alimentato a energia solare sia in funzione sulla superficie lunare per soli 7 giorni. La missione è destinata a terminare quando il Sole si abbasserà sotto l’orizzonte lunare e inizierà la gelida notte lunare.

Robot lunari passati e futuri

Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione della NASA, aveva in precedenza evidenziato che le probabilità di un atterraggio lunare commerciale completamente riuscito sono scarse. “Questo non è un compito facile che abbiamo chiesto a queste aziende di fare, ma se avranno successo, il vantaggio per l’esplorazione americana è così grande che dobbiamo provarci,” ha detto Kearns.

Il mese scorso, Astrobotic con sede a Pittsburgh non è riuscita a inviare il suo lander Peregrine sulla superficie lunare, a causa di una perdita di propellente rilevata dopo il lancio. L’anno scorso sono falliti atterraggi sulla Luna da parte della Russia e di un’impresa privata giapponese, ma ci sono anche stati recenti successi da parte del team SLIM dell’Agenzia spaziale giapponese e della missione dell’agenzia spaziale indiana.

Ci sono altri tentativi di atterraggio lunare commerciale sul calendario della NASA: Intuitive Machines sta già lavorando a un altro lander che trapanerà per il ghiaccio nella regione del Polo Sud della Luna. Nel frattempo, Astrobotic si sta preparando per inviare il rover VIPER della NASA in un punto vicino al Polo Sud e Firefly Aerospace dovrebbe portare 10 payload della NASA nell’area di Mare Crisium a bordo del suo lander Blue Ghost.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha sottolineato il lato positivo in un messaggio video: “Oggi, per la prima volta in più di mezzo secolo, gli Stati Uniti sono tornati sulla Luna,” ha affermato. “Oggi, per la prima volta nella storia dell’umanità, un’azienda commerciale, un’azienda americana, ha lanciato e guidato il viaggio là fuori. Oggi è un giorno che mostra il potere e la promessa dei partenariati commerciali della NASA. Questo risultato è un grande passo avanti per tutta l’umanità. Rimanete sintonizzati“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.