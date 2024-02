Corsa contro il tempo: orche intrappolate nel ghiaccio al largo del Giappone

MeteoWeb

Un gruppo di circa 13 orche è rimasto intrappolato nel ghiaccio alla deriva al largo della costa della penisola di Shiretoko, Hokkaido (Giappone), come ha riportato la guardia costiera locale. L’allarme è stato lanciato da un pescatore che ha notato una delle orche che lottava per liberarsi da una lastra di ghiaccio a circa un km dalla costa della città di Rausu. Successivamente, l’ONG Wild Pro LLC ha confermato che altri esemplari erano intrappolati insieme a questa.

Seiichiro Tsuchiya, membro dell’organizzazione Wild Pro LLC, ha individuato i mammiferi mentre svolgeva ricerche sulla popolazione locale di leoni marini nell’area. Un video girato con un drone ha confermato la presenza di 13 orche intrappolate, come dichiarato dalla Wild Pro LLC attraverso il proprio account su X. È stato riportato che nel 2005 un’altra orca era rimasta intrappolata in una situazione simile nella penisola di Shiretoko, riconosciuta come patrimonio mondiale dell’UNESCO per la sua ricca biodiversità.

Nonostante gli sforzi per salvare gli animali intrappolati, lo spessore del ghiaccio impedisce alle navi della guardia costiera di avvicinarsi sufficientemente. Le autorità del villaggio di Rausu hanno dichiarato che non ci sono altre opzioni al momento se non attendere che il ghiaccio si rompa e permetta alle orche di fuggire. La situazione è stata descritta come tragica dall’ONG Wild Pro LLC.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.