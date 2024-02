Orrore a Rocca Priora, cane ritrovato morto in un sacco: scatta la denuncia

MeteoWeb

C’è sdegno a Rocca Priora, cittadina in provincia di Roma per il ritrovamento di un cane morto da diversi giorni forse ucciso rinchiuso in un sacco della spazzatura chiuso con del nastro isolante. In cane che pesa circa 25 kg non ha il chip e solo gli esami autoptici potranno dire quali sono le cause esatte della morte. Ma nel frattempo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di presentare denuncia per quanto accaduto e allo stesso tempo gli animalisti si dicono pronti in caso di conferma dell’uccisione del cane a mettere a disposizione una ricompensa che sarà pagata a chi individua il responsabile del crimine, mentre nella denuncia si chiede che si visionino le telecamere pubbliche e private presenti nl raggio di 5 km dal punto dove è stato trovato il sacco con il cane morto in via del Vergaro all’altezza del civico 22.

