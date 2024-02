Pannelli Solari da record: Oxford PV e le “celle solari tandem”

MeteoWeb

L’energia solare ha raggiunto nuove vette, grazie all’audace avanzamento tecnologico di Oxford PV, una spin-off dell’illustre Università di Oxford nel Regno Unito. In collaborazione con l’Istituto Fraunhofer per i Sistemi Energetici Solari in Germania, l’azienda ha recentemente conquistato un record mondiale nell’efficienza dei pannelli solari, aprendo le porte a un futuro più luminoso per l’industria dell’energia rinnovabile.

“Celle solari tandem”

L’elemento distintivo di questa impresa pionieristica è rappresentato dalle “celle solari tandem“, una sinergia sofisticata tra il materiale semiconduttore perovskite e il tradizionale silicio. Questa combinazione, non solo ha superato il limite teorico delle celle solari tradizionali, ma ha raggiunto un’efficienza di conversione del 25%, un risultato che si posiziona al di là dei parametri attuali.

La chiave di volta di questa innovazione è la capacità delle celle solari tandem di sfruttare in modo ottimale l’interazione tra i due materiali. La sinergia tra perovskite e silicio apre la strada a un aumento dell’efficienza che, teoricamente, potrebbe addirittura superare il 43%. Il recente pannello solare da record ha prodotto 421 watt su un’area di 1,68 metri quadrati, dimostrando l’incredibile potenziale di questa tecnologia.

Nonostante possa sembrare un incremento modesto del 2%, è essenziale considerare il significato di questo progresso. Anche un singolo punto percentuale in più di efficienza può tradursi in una produzione di energia notevolmente superiore per la stessa superficie. Un aumento del 10% dal 23% al 25% di efficienza rappresenta una significativa spinta nella direzione della sostenibilità energetica.

Obiettivo efficienza del 43%

Guardando al futuro, l’obiettivo ambizioso è quello di raggiungere un’efficienza del 43%. Edifici con tetti di dimensioni modeste e scarsa esposizione solare potrebbero presto diventare autonomi dal punto di vista energetico, producendo abbastanza elettricità per soddisfare le loro esigenze interne.

Chris Case, Chief Technology Officer di Oxford PV, esprime un entusiasmo contagioso per il futuro: “I nostri pannelli solari record dimostrano che siamo sull’orlo della prossima rivoluzione solare, guidata in parte dalla nostra tecnologia a celle tandem. Il 2024 sarà un anno cruciale per Oxford PV, con la scalabilità della produzione e l’avanzamento dei piani per una nuova fabbrica destinata a produrre le nostre celle solari tandem in volumi elevati.”

Questo straordinario passo in avanti non solo proietta Oxford PV come leader nella ricerca solare, ma promette di rivoluzionare il panorama energetico globale. L’attenzione ora si sposta sulla capacità dell’azienda di rendere questa tecnologia accessibile su scala mondiale, aprendo le porte a un’era in cui l’energia solare potrebbe diventare una componente ancora più significativa nel nostro mix energetico. La sostenibilità del nostro pianeta è sulla buona strada, grazie ai pannelli solari di Oxford PV.

