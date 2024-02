Paura a Napoli, voragine in strada inghiotte 2 auto

MeteoWeb

Paura all’alba di oggi, nel quartiere Vomero di Napoli, quando 2 vetture, una delle quali parcheggiata e l’altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si è improvvisamente aperta in via Morghen, al civico 63, zona di San Martino. L’evento si è verificato intorno alle 5 del mattino. Le forze di soccorso, tra cui la polizia locale, i vigili del fuoco, il servizio medico d’urgenza 118 e la protezione civile, sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. Fortunatamente, sembra che ci siano stati solo lievi feriti e che i passeggeri della vettura coinvolta nel transito siano riusciti a uscire autonomamente dal veicolo, seppur visibilmente spaventati.

I pompieri hanno salvato 2 persone rimaste bloccate nella propria autovettura in transito coinvolta nel cedimento del manto stradale. Dopo aver evacuato 20 famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del Comune di Napoli.

