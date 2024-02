Voragine a Napoli: “siamo miracolati, potevamo morire tutti”. Scuole chiuse, aperta un’inchiesta

MeteoWeb

“Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio. Siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell’Esercito“. Giulio Delle Donne è uno dei due giovani che si trovava in una delle due auto finite nella Voragine di via Morghen, nel quartiere Vomero a Napoli. Insieme con un amico stava tornando da una festa dopo aver sostenuto un esame universitario. Improvvisamente l’auto è sprofondata, “dopo neanche un secondo è caduto un albero e si è rotta una condotta dell’acqua. Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito italiani impegnati nell’operazione Strade Sicure che si trovavano in zona e ci hanno salvati“.

“Erano passate da poco le 4. Ci è sprofondata – racconta Giulio Delle Donne – la strada sotto i piedi. Si è rotta la condotta, potevamo essere invasi dall’acqua. Sono arrivati i tre militari, anche un passante“. I soldati si sono calati nell’abitacolo, hanno tirato fuori uno dei due giovani, l’altro è stato aiutato a uscire dallo sportello posteriore. “Ce la siamo cavata con qualche graffio, per fortuna. Grazie alla prontezza di questi militari siamo vivi. Spero – dice Delle Donne che è anche consigliere municipale – che dopo tutti questi episodi ci si decida finalmente di procedere a una mappatura dello stato degli impianti“.

20 famiglie evacuate

Dalle 5 di stamattina i Vigili del Fuoco stanno operando a Napoli, in via Morghen, zona del Vomero, per la Voragine apertasi in strada. Nelle prime fasi del soccorso, le squadre intervenute hanno salvato due persone rimaste bloccate nella propria autovettura in transito coinvolta nel cedimento del manto stradale. Ad operare anche i militari dell’Esercito dell’operazione ‘Strade sicure’. Dopo aver evacuato 20 famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del Comune di Napoli.

Scuole chiuse

A seguito dell’interruzione della fornitura idrica nella zona del crollo di Via Morghen, a Napoli, sono state chiuse tre scuole della zona, il Liceo Sannazaro, la Scuola Media Viale Delle Acacie e la Scuola Primaria Caccavello. Come comunicato dalla presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino, rimarrà chiusa fino al ripristino della forntura idrica la sede della Municipalità di via Morghen.

Aperta un’inchiesta

La Procura sta coordinando i primi accertamenti avviati per fare luce sulle cause della voragine che all’alba di oggi, a Napoli, davanti al civico 36 di via Morghen, nel quartiere Vomero, ha inghiottito due vetture, una parcheggiata e l’altra in transito, a bordo della quale viaggiavano due persone uscite quasi illese. A guidare le primissime attività degli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinata dal generale Ciro Esposito, sono i magistrati della VI sezione (procuratore aggiunto Simona Di Monte) dell’ufficio inquirente di Napoli. Le risultanze degli accertamenti sullo smottamento sono propedeutiche all’apertura di un fascicolo.

