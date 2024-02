Pericolo valanghe in Piemonte: “moderato” alle quote elevate delle Alpi Lepontine

MeteoWeb

Attenzione al pericolo valanghe nei prossimi giorni in Piemonte, in particole sulle Alpi Lepontine. La settimana sulla regione è stata caratterizzata da temperature miti e soprattutto, ancora, dall’assenza di nuove precipitazioni. Il manto nevoso presenta delle croste da fusione e rigelo sui versanti soleggiati particolarmente insidiose ad inizio giornata per il pericolo di scivolamento e caduta anche su pendii poco ripidi. In ombra sono ancora presenti strati fragili ma sono difficilmente sollecitabili. I punti pericolosi sono quindi isolati e di estensione limitata e sono localizzati prevalentemente sui pendii estremamente ripidi in ombra. Sulle Alpi Lepontine, dove le ultime nevicate erano state più abbondanti, la diffusione e dimensione dei punti pericolosi sono maggiori, soprattutto in quota.

In relazione alle condizioni meteorologiche stabili previste per il fine settimana, il grado di pericolo è 1-Debole su tutti i settori ad eccezione delle quote elevate sulle Alpi Lepontine dove permane il 2-Moderato.

