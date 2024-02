Tra poco potremo vedere splendere nel cielo una “nuova” stella: opportunità irripetibile

MeteoWeb

Si prevede che un sistema stellare, situato a 3.000 anni luce dalla Terra, diventerà presto visibile ad occhio nudo. Questa potrebbe essere un’opportunità irripetibile poiché l’esplosione della nova si verifica solo ogni 80 anni circa. T Coronae Borealis, o T CrB, è esplosa l’ultima volta nel 1946 e gli astronomi ritengono che lo farà di nuovo tra febbraio e settembre 2024. Il sistema stellare, normalmente di magnitudine +10, che è troppo debole per essere visto ad occhio nudo, passerà alla magnitudine +2 durante l’evento. Avrà, così, una luminosità simile a quella della stella polare, Polaris.

Una volta che la sua luminosità raggiungerà il picco, dovrebbe essere visibile ad occhio nudo per diversi giorni e poco più di una settimana con un binocolo prima che si affievolisca nuovamente, forse per altri 80 anni.

La costellazione della Corona Boreale è un piccolo arco semicircolare vicino alle costellazioni Boote ed Ercole: è qui che l’esplosione apparirà come una “nuova” stella luminosa.

Cosa avverrà

Questa nova ricorrente è solo una delle cinque presenti nella nostra galassia. Ciò accade perché T Coronae Borealis è un sistema binario con una nana bianca e una gigante rossa. Le stelle sono abbastanza vicine che quando la gigante rossa diventa instabile a causa dell’aumento di temperatura e pressione e inizia a espellere i suoi strati esterni, la nana bianca raccoglie quella materia sulla sua superficie. L’atmosfera bassa e densa della nana bianca alla fine si riscalda abbastanza da provocare una reazione termonucleare fuori controllo, che produce la nova che vediamo dalla Terra.

​Nell’animazione in alto, una stella gigante rossa e una nana bianca orbitano l’una intorno all’altra. La gigante rossa è una grande sfera nei toni del rosso, arancione e bianco, con il lato rivolto verso la nana bianca che ha le tonalità più chiare. La nana bianca è nascosta in un bagliore luminoso di bianco e giallo, che rappresenta un disco di accrescimento attorno alla stella. Un flusso di materiale, mostrato come una diffusa nube rossa, scorre dalla gigante rossa alla nana bianca. L’animazione si apre con la gigante rossa sul lato destro dello schermo, che coorbita attorno alla nana bianca. Quando la gigante rossa si muove dietro la nana bianca, si accende un’esplosione di nova sulla nana bianca, riempiendo lo schermo di luce bianca.

Dopo che la luce si è attenuata, una sfera di materiale nova espulso viene mostrata in arancione pallido. Una piccola macchia bianca rimane dopo che la nebbia di materiale si è diradata, indicando che la nana bianca è sopravvissuta all’esplosione.

