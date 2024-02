Previsioni Meteo Lombardia: sabato torna la pioggia con temperature in calo

MeteoWeb

“Un esteso campo anticiclonico in espansione sull’Italia favorirà tempo stabile e a tratti soleggiato fino a venerdì 16, con nebbie in nuova formazione di notte e al primo mattino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Sabato 17 il transito di una debole perturbazione atlantica favorirà precipitazioni soprattutto su Alpi, Prealpi e alta pianura, unitamente a un lieve calo termico e ad un rinforzo della ventilazione“.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte del giorno poco nuvoloso per velature diffuse, in pianura foschie dense e locali banchi di nebbia specie sui settori meridionali; nella seconda parte del giorno da poco nuvoloso a nuvoloso specie sui settori alpini.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento in montagna, stazionarie in pianura: minime fra 1 e 5°C, massime tra 10 e 15°C.

Zero termico: in rialzo a 3200 metri circa.

Venti: ovunque deboli di direzione variabile, anche del tutto assenti in pianura.

