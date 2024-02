Previsioni Meteo Piemonte: fase di maltempo tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione si estende dall’Atlantico fino alla Francia occidentale, mentre una saccatura dall’Europa orientale si protende fino all’Italia. Il Piemonte si trova al confine tra queste due strutture, ed è interessato da flussi settentrionali in quota in generale attenuazione. Il progressivo ritirarsi dell’anticiclone sull’Atlantico lascia spazio ad una saccatura di origine polare che raggiungerà le Alpi tra giovedì e venerdì, causando una generale rotazione dei venti portandoli dai quadranti meridionali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Gli intensi flussi sud-occidentali porteranno precipitazioni più intense sull’Appennino e sul nord del Piemonte, mentre nella giornata di venerdì con il formarsi di un locale minimo al suolo tra Liguria e Piemonte, si avrà l’estensione delle precipitazioni a tutte le Alpi e alle pianure, seppur più sporadiche“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo poco nuvoloso o velato al primo mattino, con transito di nubi alte via via più spesse nel corso della giornata fino a cielo nuvoloso. Locali foschie e banchi di nebbia lungo i corsi d’acqua sulle pianure orientali. Precipitazioni

generalmente assenti. In serata deboli precipitazioni sui rilievi alpini di confine delle Alpi Pennine e Lepontine con quota neve oltre i 1300-1500 m. Zero termico

in progressivo aumento fino a 2400-2500 m sulla parte occidentale e meridionale della regione nel mattino, poi in progressivo calo; più basso e stazionario sui 1900-2000 m sul resto della regione. Temperature

in diminuzione. Venti

sulle Alpi al mattino ancora settentrionali in attenuazione, poi in rotazione da ovest in intensificazione a moderati. Sull’Appennino in intensificazione fino a moderati sud-occidentali. In pianura e collina calmi al mattino poi deboli da sud-ovest. Localmente più intensi tra Astigiano e Alessandrino.

