Previsioni Meteo Piemonte: vasta saccatura in avvicinamento, peggioramento in vista

“Un’area di alta pressione avente il massimo sull’Algeria determinerà tempo generalmente soleggiato sul Piemonte per oggi pomeriggio, con temperature superiori alla norma. In seguito una debole saccatura atlantica interesserà il territorio piemontese tra la giornata di martedì e mercoledì mattina, intensificando l’afflusso di umidità nei bassi strati e causando la formazione di nebbie nella prossima notte e di nubi basse a partire dalla mattinata di domani“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Dopo un temporaneo miglioramento dovuto alla presenza di un promontorio inter-ciclonico sul Piemonte nel pomeriggio di mercoledì, giovedì inizierà ad avvicinarsi al territorio piemontese una vasta saccatura che potrebbe determinare un peggioramento del tempo nei giorni successivi“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è atteso cielo parzialmente nuvoloso o velato su Alpi e settori pedemontani a causa del passaggio di nubi alte e stratificate; cielo nuvoloso sull’Appennino. In pianura foschie e nebbie localmente fitte fino al primo mattino e nubi basse nelle ore successive quando la visibilità sarà ridotta a quote collinari. Precipitazioni assenti salvo pioviggine sull’Appennino. Zero termico in ulteriore graduale calo fino a 2500 m a nord e 2700 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti deboli localmente moderati da ovest sulle Alpi e da sudest sull’Appennino. Calma di vento in pianura.

