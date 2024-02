Previsioni Meteo Piemonte: temperature miti in montagna, marcato aumento dello zero termico

MeteoWeb

“Oggi un fronte nuvoloso scivola via dal nord delle Alpi verso il sud del Piemonte, associato a locali parziali rinforzi di vento in valle Ossola tra stasera e domani mattina, e lascerà nuovamente spazio a cieli generalmente soleggiati da stasera per i prossimi giorni. Infatti un’area di alta pressione è in progressivo rinforzo ed estensione dall’Atlantico all’Europa sud-occidentale, garantendo tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, per domani e il fine settimana, con foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Le gelate mattutine, per le temperature minime sottozero in pianura, si ripeteranno anche domani mattina, si attenueranno invece nel week-end. L’inversione termica in quota porta temperature miti in montagna, con marcato aumento dello zero termico, ma favorirà anche una maggiore formazione di nebbie in pianura nel fine settimana, in particolare domenica“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte ci sarà cielo soleggiato con tenui velature, alte e sottili, in transito da nord in mattinata, soprattutto sulle pianure orientali; temporanei addensamenti sulle creste alpine settentrionali di confine a metà giornata. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in progressivo marcato rialzo da ovest, fino ai 3400 metri a fine giornata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti generalmente settentrionali, moderati sulle Alpi, deboli o moderati sull’Appennino e localmente sulle pianure orientali, deboli altrove. Locali rinforzi di foehn da nord in valle Ossola fino al mattino. Generale attenuazione in serata, con temporanea rotazione da nordest sulle Alpi e da ovest sulle pianure.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.