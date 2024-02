Previsioni Meteo: torna il maltempo da venerdì 9, tanta neve nel weekend

MeteoWeb

Ancora una giornata di super caldo oggi in tutt’Italia: temperature roventi al Nord, tipicamente primaverili sulle Alpi, ma in aumento anche al Sud. La colonnina di mercurio ha infatti raggiunto +24°C ad Aosta, +22°C a Olbia, +21°C a Sondrio e Acquaviva delle Fonti, +20°C a Cagliari, Siracusa, Foggia, Caltanissetta, Barletta, Cassano delle Murge e Jesi, +19°C a Catania, Reggio Calabria, L’Aquila, Cosenza, Gallipoli, Vercelli e Biella, +18°C a Milano, Torino, Messina, Novara, Pavia, Ancona, Lecce, Asti, Brindisi, Ostuni, Fasano, Martina Franca e Altamura, +17°C a Bolzano, Forlì e Alessandria.

Questa situazione anomala, provocata dall’Anticiclone delle Azzorre che sta determinando un lungo periodo caldo e siccitoso nel cuore dell’inverno, si concluderà nei prossimi giorni con un lento e graduale declino dell’alta pressione che nel weekend verrà sostituita da una perturbazione nord Atlantica tale da rimescolare completamente le carte in tavola sullo scacchiere meteorologico Euro-Mediterraneo.

Il primo giorno di rottura sarà venerdì 9 febbraio: proprio lì avremo il segnale del cambiamento con il ritorno del maltempo, dopo un lungo periodo senza piogge, sull’Italia settentrionale. Ancora caldo e scirocco invece al Centro/Sud. Piogge e temporali inizieranno a fare sul serio, intensificandosi al Nord ed estendendosi anche al Centro/Sud, nella giornata di sabato 10 febbraio: le temperature rimarranno ancora elevate, ma il maltempo determinerà i primi fenomeni estremi con rischio di pesanti alluvioni nelle aree esposte alle correnti umide di scirocco (Nord e Regioni tirreniche):

Poi il maltempo si intensificherà ulteriormente domenica 11 febbraio. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, ma soltanto ad alta quota, mai sotto i 1.300/1.400 metri e abbondante soltanto oltre i 1.600 metri di altitudine. Il freddo potrebbe gradualmente avanzare soltanto la settimana successiva, ma non subito: forse dopo il 15 febbraio, ma è ancora prematuro sbilanciarsi così troppo in là.

